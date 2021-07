Kromě vlajkových modelů Motorola Edge 20 a Motorola Edge 20 Pro byl včera představen ještě jeden telefon – Motorola Edge 20 Lite. Ta jde trochu jiným směrem než konkurence a namísto co nejlepšího hrubého výkonu se uživatelům rozhodla poskytnout kvalitní fotoaparáty nebo OLED displej.

Motorola Edge 20 Lite sází na OLED displej a nízkou cenu

Jak již bylo naznačeno, přední stranu telefonu pokrývá 6,7″ OLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 90 Hz (u Edge 20 a Edge 20 Pro se můžeme těšit až na 144Hz frekvenci). Opět jej narušuje průstřel uprostřed, kde se nachází stejná 32MPx selfie kamerka. Na zadní straně se pak nachází hlavní 108MPx snímač Samsung ISOCELL HM2 v kombinaci s 8MPx ultraširokým snímačem a 2MPx hloubkovým senzorem.

Pod kapotou nám tiká čipset MediaTek Dimensity 720. Dopomáhá mu 8 GB RAM a 128GB úložiště. O výdrž se stará 5 000mAh baterie s podporou 30W nabíjení a systémem je Android 11 s nadstavbou My UX. I v tomto modelu bude k dispozici funkce Ready For PC, která vám do určité míry nahradí stolní počítač. Telefon bude k dispozici v září a to za cenu 8 999 Kč.

Jak se vám líbí nové Motorola telefony?

Zdroj: tisková zpráva