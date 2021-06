Odolné smartphony nikdy příliš neokupovaly žebříčky nejprodávanějších chytrých telefonů, i tak ale za sebou mají rozhodně lepší časy, kdy se o ně zajímali nejen kupci, ale především i samotní výrobci. Vedle nepřeberného množství čínských výrobců se tak občas nějaký takový model objevil také v nabídce renomovanějších výrobců jako například Samsung či Motorola. Právě historie smartphonů nesoucí logo Motorola, či jednu dobu jen “Moto”, je pak na tyto obrněnce poměrně bohatá. Jednu dobu Motorola dokonce pravidelně přicházela s odolnými verzemi svých TOP modelů. A pak zde byla ještě řada Defy…

Zažije řada Defy renesanci?

A právě Motorola Defy byla vůbec první Android smartphone, který nabídl odolnost vůči vodě, to se psal rok 2010. Poté následovalo několik pokračovatelů nesoucích tento název, než Motorola řadu uložila na dlouhých 8 let k ledu. Výrobce se však rozhodl kdysi dobře známé jméno oprášit a novinka tak nabídne nejen IP68 certifikaci, což v současnosti již není tolik výjimečné. Vedle toho by tak novinka měla disponovat konstrukcí schopnou ustát pád ze 6 stop (cca 182 cm) na tvrdou zem. Potěší také nasazení skla Gorilla Glass Victus, což je aktuálně to nejlepší, co může společnost Corning nabídnout. Novinka pak rozhodně patřit mezi smartphony, které dávají svou odolnost tušit již na první pohled. Vedle velkých rámečků okolo displeje tak zde máme celkově masivní konstrukci s pogumovanými zády s hrubou texturou.

Co se výbavy týče, na žádnou vlajkovou loď se rozhodně netěšte, jelikož specifikace odpovídají spíše aktuální nižší třídě – vlastně se jedná prakticky o již známý základní smartphone Motorola G9 Play. Na druhou stranu však bude smartphone představovat zcela dostatečný stroj pro méně náročné uživatele, u kterých je hardware až na druhém místě. Z našeho pohledu je největší potenciální slabinou 6,5″ IPS displej. Nejen, že nabídne pouze HD+ rozlišení, ale také je poměrně velký, což v kombinaci s masivní konstrukcí znamená, že Motorola Defy bude pořádný kus smartphonu. Konkrétně pak rozměry činí 168,9 x 78,2 x 11 mm a hmotnost se ustálila na 230 gramech. Reinkarnaci pak zažilo také poutko na krk.

O výkon se pak stará starší Snapdragon 662 spolu se 4 GB RAM a 64GB úložištěm. Z trojice fotoaparátů na zádech pak bude využitelný prakticky pouze jeden a sice primární s rozlišením 48 MPx. Dále by zde měla být zastoupena 2MPx makro kamerka a snímač hloubky ostrosti. Baterie by měla mít kapacitu 5 000 mAh, což je vzhledem k hardwaru více než dostatečná hodnota. Výrobce naštěstí nezapomněl na NFC a čtečku otisků, takže pohodlně platit v obchodech s novinkou půjde. Dle informací některých prodejců je start prodeje smartphonu Motorola Defy plánován na 7.7. Již nyní však lze smartphone předobjednat a to za 6 990 Kč s DPH. Na výběr je pak ze 2 barevných variant – čistě černé a černo/zelené.

Koupili byste si odolný smartphone, nebo dáváte přednost kombinaci kvalitní pouzdro + sklo (případně IP68)?

Zdroj: XDADevelopers.com