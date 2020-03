Moto G8 oficiálně: 6,4″ displej, tři foťáky a cena kolem pěti tisíc

Společnost Lenovo vysílá na trh dalšího zástupce řady G8. Tentokrát jde o telefon, který neponese žádný dodatečný název a stává se základním modelem této skupiny. Specifikace řadí Moto G8 do segmentu nižší střední třídy a tomu by měla odpovídat také cenovka. I když ji zatím výrobce oficiálně neoznámil, na českém trhu by mělo jít o cca 5 tisíc korun. Společnost při uvedení telefonu z hardwarových parametrů vyzdvihla hlavně tři fotoaparáty a baterii s kapacitou 4000 mAh. Ta má prý udržet telefon v provozu až 40 hodin. V nové Moto G8 se má také nacházet velmi čistý a zbytečnými doplňky nezanesený Android 10.

Specifikace Moto G8

Android 10

6,4″ IPS displej s rozlišením 720 x 1560 pixelů (268 ppi)

s rozlišením 720 x 1560 pixelů (268 ppi) čipset Qualcomm Snapdragon 665

4 GB RAM / 64 GB úložiště

RAM / úložiště fotoaparáty 16 Mpx hlavní + 8 Mpx ultraširoký + 2 Mpx makro a 8 Mpx přední

baterie s kapacitou 4000 mAh

barvy bílá a modrá

rozměry 161,3 x 75,8 x 9 mm

váha 188 g

očekávaná cena cca 5000 Kč

Telefon byl v momentě představení dostupný nejprve v Brazílii. Do dalších regionů včetně Evropy poputuje v následujících týdnech. Na tuzemském trhu doplní pod značkou Motorola varianty G8 Plus a G8 Power. ty jsou o něco vybavenější.

Obstojí levná Moto G8 v segmentu nižší střední třídy?

Zdroj: TZ