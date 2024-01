Kdo by nechtěl dokonalou ženu, která vyplní váš volný čas místo bezcílného brouzdání po internetu? Emily Pellegrini je mladá modelka z Los Angeles, která miluje zábavu a živí se převážně prodejem tvorby svých lechtivých fotografií. Cestuje po světě, flirtuje se sportovními hvězdami, užívá si života a vydělává statisíce. Jediný problém je, že neexistuje. Emily je jen dalším hyperrealistickým digitálním výplodem umělé inteligence, podobně jako španělská modelka Aitana Lopez, kterou jsme představili nedávno.

Emily působí na internetu pouze pár měsíců, a za tak krátký čas si stihla vybudovat poměrně slušnou základnu fanoušků, z nichž mnozí při psaní obdivných komentářů často ani nevědí, že se jedná o výtvor strojového učení. Sociální sítě zaplavuje fotografiemi a videi, které by stěží rozeznal profesionál. Na sociální síti Instagram má 248 tisíc sledujících, na něm také propaguje svou platformu Fanvenue (alternativa OnlyFans), která poskytuje exkluzivní placený kontent za $4.50 (přibližně 102 Kč).

Za poměrně krátký čas si tak virtuální modelka vybudovala zájem široké veřejnosti, údajně obdržela zprávy i od celebrit či bojovníků MMA. Anonymní tvůrce o své modelce prozradil, že je založená na výzvách v ChatGPT a má představovat sen průměrného muže. Tento tvůrce si se svými fanoušky píše a povídá, aby byla jeho role uvěřitelnější. Svou identitu však odmítá prozradit, z důvodu tlaku veřejnosti a nechuti ke sdělování každodenních prvků svého osobního života.

Zeptal jsem se ChatGPT , jaká je vysněná dívka průměrného muže, a bylo tam napsáno, že hnědé dlouhé vlasy a dlouhé nohy, tak jsem ji udělal přesně tak, jak to bylo napsáno, cílem bylo udělat ji sympatickou a přitažlivou. Chtěl jsem ji udržet co nejrealističtější.

Are you guys ready for this?

Emily Pellegrini is an only fan model with a large following of 137,000 subscribers and makes $10,000 a week….only problem?

She doesn't exist. This is a AI generated model. 🤯 pic.twitter.com/VAh6i5Dn0N

