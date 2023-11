Doba, kdy je genderová identita a pohlaví daleko více probíraná už nastala před pár lety, avšak nově nastává nový „problém“. Na Instagramu se začaly objevovat první falešné modelky, které byly vytvořeny umělou inteligencí. A mezi nimi i Aitaná López, 25letá růžovovlasá modelka, která je schopna vydělat si 10-11 tisíc € měsíčně, což je bezmála 300 tisíc. Říkáte si, jak je to možné?

Mladá, krásná a nezávislá. Tak by se dalo popsat Aitanu López, španělskou úspěšnou modelku, která ale neexistuje. Její život je naprogramován tak, aby milovala hraní her, trávila čas v posilovně a pečovala o své tělo. Je jí 25 let a má růžové vlasy, což ji činí i odlišnou od ostatních. A mimo jiné – má tělo jako bohyně a předpoklady jako kdejaká Miss. Zkrátka takový sen každého mladého muže. A aby toho nebylo málo, je to i velice úspěšná influencerka, která se může pyšnit 127 tisíci sledujícími.

V noci popíjí koktejly v drahých barech, přes den nahrává fotky z posilovny a jindy zase pomáhá druhým. Stala se dokonce tváří společnosti, která nabízí sportovní doplňky. A aby toho nebylo málo, slečna si je schopna přijít na nemalé peníze díky publikování obsahu pro dospělé na Fanyvue, což je obdoba platformy OnlyFans. A není jediná.

Nejlepší na tom všem je, že je modelka výplodem fantazie umělé inteligence a zaměstnanců španělské modelingové agentury the Clue Less. Je vytvořena Photoshopem a údajně ji vytvořili proto, aby si vydělali na lepší živobytí v době těžkého období. Byla vytvořena osobnostmi, na základě toho, co společnost aktuálně vyhledává. Barcelonská agentura rozhoduje o celém jejím životě, co ten den bude podnikat, která místa navštíví, zkrátka kopíruje trendy doby. Jednou z dalších podobných influencerem je také Emily Pellegrini.

Agentura také tvrdí, že do budoucna se falešní lidé stanou součástí běžného života. Generální ředitel platformy Fanyvue se k celé situaci vyjádřil tak, že věří, že osobnosti generované umělou inteligencí budou prosperovat a budou brzy stejně rozšířené, jako lidští tvůrci. Počet AI modelů na sociálních sítích roste, jsou úspěšní a pravděpodobně brzy nerozeznáme, kdo je vlastně ten pravý.

