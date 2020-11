Vývojářská společnost Riot Games oznámila vydání mobilní verze hry League of Legends v Evropě. Dočkáme se již 10. prosince, kdy se hra objeví v otevřeném betatestování. Nebude se tak jednat o finální produkt, ale do hry se dostane kdokoliv, kdo o to bude mít zájem. Finální verze by pak měla vyjít v roce 2021.

Mobilní verze hry League of Legends se v určitých částech světa již testuje

Zatímco v Evropě si musíme ještě chvíli počkat, tak v Asii již hráči několik týdnů hrají a jejich dojmy jsou vesměs pozitivní. Podobně jako na PC, tak i na smartphonech by se League of Legends mohlo stát jednou z nejlepších MOBA her vůbec. Několik dní před plánovaným vydáním v Evropě, se rovněž chystá nová aktualizace, která přidá několik nových hrdinů a skinů. Stejně tak se chystají úpravy hry a opravy chyb.

Gameplay [0:30] – League of Legends: Wild Rift

Zatímco na PC patřilo League of Legends k zakladatelům MOBA žánru, což značně ulehčilo začátek a zajistilo úspěch. Na mobilních zařízeních to však budou mít vývojáři z Riot Games mnohem těžší, hlavně kvůli velké konkurenci her jako Vainglory nebo Arena of Valor. O přístup do League of Legends: Wild Rift si můžete již nyní zažádat, hra je totiž v před registraci v obchodě Play.

Těšíte se na League of Legends: Wild Rift?

Zdroj: droidgamers.com