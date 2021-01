Nejžádanější mobilní telefony do 25 000 Kč. Jaké vybrat v roce 2021?

Vyznat se v dnešní době v mobilních telefonech není vůbec nic jednoduchého. Parametry totiž zdaleka nejsou všechno a vybírat podle nich telefon bez toho, aniž byste jej někdy měli v ruce je poněkud riskantní. Může se totiž snadno stát, že vám nebude vyhovovat operační systém, špatný (přesto že na papíře vypadá dobře) fotoaparát nebo třeba nevyhovující velikost. Na všechny tyto neduhy však přijdete až ve chvíli, když si telefon koupíte. Pokud tedy neoplýváte všeobecnými znalostmi nebo jste si nepřečetli recenzi. V tomto výběru se podíváme na ty nejžádanější mobilní telefony, které si můžete koupit do 25 000 Kč.

Podle čeho jsme vybírali? Nejprodávanější telefony aktuálního období porovnáváme podle několika různých zdrojů a to jak u nás v Čechách, tak v zahraničí. V tomto seznamu tak naleznete obecně ty nejžádanější telefony, o které je v tuto chvíli největší zájem.

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 5G sice ještě není oficiálně k prodeji, ovšem dle předobjednávek se jedná o jeden z nejžádanějších telefonů tohoto měsíce. A není se moc co divit, telefon totiž nabízí jako jeden z mála nový 5nm čipset, nadstavbu One UI 3 s Androidem 11 nebo kvalitní soustavu fotoaparátů. Když jihokorejský gigant představí nové vlajkové lodě, je to vždycky velká věc. My jsme je měli možnost otestovat a recenzi na Galaxy S21 Ultra 5G si můžete přečíst již teď na našem webu.

6,2″ Dynamic AMOLED, 2400 x 1080 pixelů, 120 Hz

Exynos 2100, 8 GB RAM

4 000 mAh, 25 W nabíjení

22 490 Kč

iPhone 12

Pokud něco překonává událost Galaxy Unpacked, je to Apple Keynote, která se koná tradičně každé září (tentokrát s výjimkou až v listopadu) a jablečná firma na něm vždy představí nový iPhone. Po těch je vždy také velká poptávka, která trvá v podstatě až doteď, jelikož je iPhone 12 ve své cenové kategorii jedním z nejprodávanějších telefonů. Apple letos potěšil své fanoušky kromě jiného tím, že konečně nasadil OLED displej i do základního modelu a upustil od svých LCD panelů.

6,1″ Super Retina XDR, 2532 x 1170 pixelů, 60 Hz

Apple A14, 4 GB RAM

2 815 mAh, 20 W nabíjení

24 990 Kč

iPhone 11 Pro

Možná překvapivě je na vysokých příčkách také loňský iPhone 11 Pro, který nyní koupíte o 5 000 Kč levněji. Otázkou je, co vám takový nákup oproti novějšímu iPhone 12, který má novější čipset i design přinese. Nepochybně je to teleobjektiv, který u základních iPhonů 12 chybí. Jinak nás ale nic nenapadá. Každopádně i tento telefon má stále co nabídnout, disponuje výkonným čipsetem, kvalitními fotoaparáty a výborným displejem (i když pouze 60 Hz).

Extrémně výkonný Realme Race Pro, atakuje nový Samsung Galaxy S21 čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

5,8″ Super Retina XDR, 2436 x 1125 pixelů, 60 Hz

Apple A13, 4 GB RAM

3 046 mAh, 20 W nabíjení

24 990 Kč

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Samsung představil Galaxy Note20 Ultra 5G již v srpnu minulého roku, přesto je tento telefon velmi oblíbený. Je vidět, že je stále zájem o mobily s opravdu velkým displejem a perem S Pen, které neodmyslitelně patří k této řadě. Telefon stejně jako všechny ostatní v této kategorii nabízí skvělé fotoaparáty, výborný 120 Hz displej nebo neokoukaný design. Možná trochu zamrzí absence lepšího čipsetu, jelikož u nás se dá koupit pouze s Exynosem 990. Očividně to však nikomu nevadí.

6,9″ Dynamic AMOLED, 3088 x 1440 pixelů, 120 Hz

Exynos 990, 12 GB RAM

4 500 mAh, 45 W nabíjení

25 499 Kč

OnePlus 8T

OnePlus 8T se také nachází na horních příčkách nejprodávanějších telefonů. Není se čemu divit, OnePlus je totiž mimo jiné oblíbené také z toho důvodu, že nabízí čistý systém Oxygen OS a za svou cenu dostanete opravdu kvalitní kus hardwaru. Tiká v něm Snapdragon 865, ale nemusí se stydět ani za fotoaparáty či 120 Hz displej. Navíc je nyní za poměrně zajímavé peníze a dělá konkurenci třeba Galaxy S20 FE. Zajímavý kousek.

6,55″ AMOLED, 2400 x 1080 pixelů, 120 Hz

Snapdragon 865, 8 GB RAM

4 500 mAh, 65 W nabíjení

16 990 Kč

Asus ROG Phone 3 Strix Edition

Třetí generace ROG Phone osloví zejména hráče. Telefon totiž nabízí nekompromisní výkon, skvělý a rychlý displej nebo perfektní výdrž na baterii. Nezklamou ale ani fotoaparáty, hlavní přednosti tkví přesto jinde. Máme zde třeba adaptivní triggery po stranách telefonu, které nahrazují LT/RT tlačítka, takže můžeme telefon držet podobně jako gamepad a těžit z této vychytávky. Brzy bychom se však měli dočkat nástupce.

6,59″ AMOLED, 2340 x 1080 pixelů, 120 Hz

Snapdragon 865 Plus, 12 GB RAM

6 000 mAh, 30 W nabíjení

20 490 Kč

Máte tipy na jiné mobilní telefony do 25 000 Kč?