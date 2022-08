Do mobilů míří hra ze seriálového Avatara. Na co se těšit?

Společnost Square Enix London o víkendu oznámila mobilní hru Avatar Generations, která bude zasazená do světa animovaného seriálu Avatar: The Last Airbender. Půjde prý o tahové RPG dobrodružství na bázi free-to-play a hra se tento měsíc chystá na první testovací spuštění ve vybraných teritoriích. Podle oficiálních stránek se hráči “vydají na celosvětovou výpravu za naplněním Aangova osudu se všemi oblíbenými postavami a společníky včetně Aanga, Katary, Sokky a Momo”.

Ke hře, která by měla vyjít v říjnu, byly oznámeny i další obsahové detaily. Například bitvy v týmech, unikátní dobrodružné sekvence, propracovaný systém vývoje postav a vybavení nebo příběhy, které mají rozšiřovat doposud známé univerzum Avatar: The Last Airbender.

První vlna testování bude probíhat v Kanadě, Dánsku, Jihoafrické republice a Švédsku. Další regiony by měly brzy následovat. V tuto chvíli zatím není v Obchodě Google Play hra k dispozici ani pro předběžný přístup.

Zdroj: pharena