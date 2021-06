To, že vyjde populární MMORPG RuneScape na Android víme již od dubna, kdy společnost Jagex tuto skutečnost oznámila. Na začátku tohoto měsíce bylo potvrzeno, že hra vyjde 17. června, což bylo vývojáři také dodrženo a hra se objevila na Google Play.

MMORPG RuneScape míří na Android

Původně měla hra vyjít již v roce 2018, ovšem vývojáři potřebovali o tři roky více na to, aby hru dokázali zoptimalizovat. A to se jim zřejmě přesto nepovedlo. Hra má aktuálně na Google Play pouze 2,7 hvězdičky a hráči mají spoustu problémů. Některým se dokonce nelze ani připojit/přihlásit. Hra je prý také špatně optimalizovaná a často padá. Studio Jagex prý už teď pracuje na nápravě, takže snad to bude časem lepší. V redakci jsme hru vyzkoušeli na realme GT a vše se zdá fungovat zatím bez problémů.

RuneScape – Out Now on Mobile!

RuneScape - Open World Fantasy MMORPG Jagex Games Studio

RuneScape je sandboxové MMORPG, kde budete mít k dispozici otevřený svět se spoustou questů a různých bossů. Hra jako taková je k dispozici zdarma, ovšem nabízí předplatné ve výši 10,99 dolarů, které by vám mělo pomoct s grindováním.

Hráli jste někdy hru RuneScape?

Zdroj: Obchod Play