Další populární Xiaomi mobil dostává systém MIUI 12.5

Větší úspora energie, rychlejší chod, nové animace, chytřejší správa aplikací nebo třeba nové tapety. To jsou některé z novinek obsažených v nadstavbě MIUI 12.5. Při přechodu na ni se mnohých Xiaomi telefonů týká i povýšení na Android 11, což s sebou nese také nemálo změn v designu systému a jeho funkcích. První část tohoto procesu nyní čeká další populární telefon populární čínské značky. Tu druhou už má za sebou od letošního jara. MIUI 12.5 dostává Xiaomi Mi Note 10 Lite. Tedy telefon střední třídy, který je hodně rozšířený v Česku.

V jednu chvíli prý vyrazily aktualizace nejen do tohoto přístroje, ale i do modelu Redmi K30 Ultra. Toho se týká kromě změny nadstavby i přechod na nový Android. Nicméně tento mobil není pro našince tolik zajímavý. Zmíněný update pro “odlehčený” desátý Mi Note nese označení V12.5.1.0.RFNMIXM a v tuto chvíli by měl mířit k prvním uživatelům v rámci úvodního “stabilního beta” vydání. Jestli se neobjeví žádné chyby, budou aktualizace pokračovat. MIUI 12.5 dostává Xiaomi Mi Note 10 Lite mimo jiné i ve své globální verzi. Takže i u nás.

Jakou verzi MIUI a Androida má váš Xiaomi telefon?

Zdroj: Gizmo