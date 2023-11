Microsoft Teams je platforma určená pro firmy, umožňující propojenou textovou komunikaci, datové úložiště, a hlavně videohovory. Nyní se dočkala dvou nových funkcí, které mají uživatelům ulehčit práci s chaotickým uklízením před každou firemní online schůzkou. Funkce využívá umělou inteligenci, která za vás pozmění prostor za vámi a dokonce rozpozná váš hlas a odfiltruje hluk v pozadí.

Microsoft Teams will soon be launching 'decorate your background', an AI-powered tool that allows users to declutter or add festive decorations to call backgrounds. This will be available in early 2024 for Premium users. #MicrosoftTeams #AIhttps://t.co/rAy0OsP9WP

