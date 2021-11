Chromebooky většinou definujeme jako levnější zařízení, která jsou vhodná hlavně na kancelářskou práci a prohlížení webu. Nyní si chce Microsoft z tohoto koláče také kus urvat a představil zařízení Surface Laptop SE, který je rovněž základním zařízením nabízejícím kromě jiného hlavně ořezaný systém Windows 11 SE. Lákat bude tedy hlavně na cenu.

Co se týče specifikací, displej má velikost 11,6 palce je typu TFT a disponuje rozlišením 1366 x 768 pixelů. Pod kapotou pak mohou tikat dva procesory, buď Intel Celeron N4020 nebo N4120 v kombinaci se 4 či 8 GB RAM. Úložiště (eMMC) může mít pak kapacitu buď 64 nebo 128 GB a nechybí ani 1Mpx 720p kamerka pro videohovory. Z portové výbavy stojí za zmínku 1x USB-A, 1x USB-C, audio jack a samozřejmě také nabíjecí port.

The new Surface Laptop SE

Co se týče klávesnice a trackpadu, ten je stejný jako u dražšího modelu Surface Laptop Go. Systémem je pak již zmíněný Windows 11 SE, který je oproti standardní verzi ořezaný o Microsoft Store a namísto aplikací třetích stran se americká společnost zaměřila na aplikace jako je Edge, Office či OneDrive. Do laptopu půjde nainstalovat pouze omezené množství aplikací třetích stran, ovšem ty důležité jako třeba Google Chrome nebo Zoom si do něj samozřejmě nainstalovat můžete a seznam se bude neustále rozšiřovat.

Odstraněno bylo také několik funkcí, jako třeba rozdělení obrazovky pro dvě aplikace najednou. Zařízení bude k dispozici v USA, Velké Británii, Kanadě a Japonsku, přičemž cena začíná na 249 dolarech, což je asi 5 400 korun bez daně.

Zdroj: GSMArena