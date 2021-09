Microsoft má dobrou zprávu pro majitele prvního Surface Duo

Patříte mezi nadšence, kteří si pořídili první model Microsoft Surface Duo? Tento vskutku poutavý přístroj se dvěma displeji a mimo jiné i systémem Android se nejspíš brzy dočká významného pokroku. Poté, co před několika málo dny americká společnost představila nový Surface Duo 2, který vyřešil hned několik nedostatků svého předchůdce, konečně dojde u staršího modelu na jednu vymodlenou událost. Dostane oficiálně další verzi systému, tedy Android 11.

Ač se to může v době postupného vydávání dvanáctého Androida zdát jako vtipná a smutná zpráva zároveň, je to prostě fakt. Microsoft v tomto ohledu své fanoušky doposud moc nepotěšil, ale prý se to brzy změní. Redakci The Verge zástupci firmy Microsoft sdělili, že Android 11 bude pro Surface Duo připravený do konce letošního roku. To je na jednu stranu příjemná zpráva, ale současně je potřeba si uvědomit, že do té doby přijde na trh nový Google Pixel s dvanáctou generací tohoto systému. Tady něco hodně skřípe, ale doufejme, že u nového modelu bude péče lepší.

Jak je na tom s čekáním na nový Android váš mobil?

Zdroj: The Verge