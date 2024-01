Qualcomm nedávno uvedl konkurenta k Apple M – Snapdragon X Elite

Surface Laptop 6 by měl patřit k prvním notebookům s tímto čipem

Nabídne také touchpad s haptickou odezvou a fyzické tlačítko pro vyvolání Copilota

Společně se Snapdragonem 8 Gen3 nám na podzim loňského roku představil Qualcomm také čip Snapdragon X Elite, který by měl konkurovat především čipům Apple M, které se nacházejí v laptopech jablečné společnosti. Osobně vnímám tuto zprávu velmi pozitivně, pokud se ARM čipy na Windows skutečně uchytí, mohlo by se jednat o jednu z největších evolucí za poslední roky. A kdo jiný by s ním měl přijít než samotný Microsoft? Podle webu Windows Central chystá americká společnost velké změny v řadě laptopů Surface a jeden z nich bude vybaven právě čipem od Qualcommu.

Microsoft má údajně nabídnout notebooky Surface Laptop 6 ve dvou velikostech – 13,8 a 15 palců, přičemž pod kapotou bude tikat procesor Snapdragon X (Elite). Na rozdíl od Applu ale nedá Intelu hned košem, k dispozici budou i verze se 14. generací Meteor Lake. Každopádně verze se Snapdragonem by měla být konečně důstojnou konkurencí k MacBookům a to jak po stránce výkonu, tak i v oblasti výdrže baterie. ARM čipy mají totiž jednu nespornou výhodu – nízkou spotřebu.

Non-native Davinci Resolve 18.6 running on Snapdragon X Elite reference system vs. X86 laptop

Surface Laptop 6 se ale dočká také změny designu, těšit se můžeme na užší rámečky okolo displeje, oblejší rohy a také rozšíření portové nabídky, konkrétně o dvě USB-C, jedno USB-A a nabíjecí Surface Connect. Úniky hovří také o touchpadu s haptickou odezvou nebo fyzickém tlačítku pro vyvolání Copilota.

Pokud Microsoft zvládne namíchat ideální koktejl a zároveň nepřestřelí cenu (současná řada Surface Laptop 5 začíná v Česku na 30 tisících), mohl by Applu pořádně zatopit. Existuje totiž docela početná skupina uživatelů, kteří si MacBook s M čipem koupí jen kvůli skvělé výdrži, ale jinak preferují stroje s Windows a používají třeba i Android telefon.

Koupili byte si Windows laptop se Snapdragonem?

Zdroj: Windows Central