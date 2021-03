Microsoft Mesh, virtuální Teams schůzky jako z budoucnosti jsou tady

Společnost Microsoft na speciální události zaměřené na AR / VR (rozšířená a virtuální realita) přestavila jednu velmi zajímavou novinku. Novinka, o kterém mluvím, je aplikace Microsoft Mesh. Microsoft představil Mesh, aplikaci, která si klade za cíl poskytnout platformu pro schůzky ve virtuální realitě. Microsoft Mesh bude platforma pro spolupráci, která umožní sdílet virtuální prostředí. Co víc ve virtuálním prostředí budou moci lidé pracovat se 3D modely v aktuální velikosti, které si v reálném času budou moct sdílet a upravovat.

Microsoft říká, že se uživatelé budou cítit, jako kdyby byli na stejném místě s lidmi, se kterými sdílí virtuální prostředí, i přesto že nebudou fyzicky spolu. Osobně bych řekl, že si Mesh dokážu představit jako Microsoft Teams z budoucnosti. Navíc kolegové z celého světa, by mohli mohli pracovat na “stejném místě”. Microsoft představil Mesh poněkud velkolepě, avšak z počátku se lidé v platformě ukážou jako virtuální avataři, které Microsoft převzal ze sociální sítě AltspaceVR, kterou společnost získala v roce 2017.

Konečný plán Microsoft Mesh je tzv. „holoportace“, což uživatelům umožní, aby se ve virtuálním prostoru objevili jako oni samotní. Společnost Microsoft pravděpodobně zpřístupní Mesh na různých zařízeních. Úplně první přístup již mají uživatelé HoloLens 2, s největší pravděpodobností bude následovat příchod do dalších náhlavních souprav pro virtuální realitu. Microsoft představil Mesh opravdu nedávno, ale už teď plánuje, že v budoucnu integruje Mesh do Teams a Dynamics 365, což by uživatelům mohlo zprostředkovat jedinečný zážitek ze schůzky.

Introducing Microsoft Mesh

Co na Microsoft Mash říkáte?