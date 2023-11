Poslední verze Microsoft Office vyšla v roce 2021

Od té doby si lze aktuální tu pořídit jen skrz předplatné Microsoft 365

To se ale příští rok změní s příchodem Office 2024

Společnost Microsoft upustila od samostatných verzí Office už před třemi lety, společně s poslední verzí Office 2021. Od té doby tlačí všude možně službu Microsoft 365, která je založena na měsíčním či ročním předplatném a kromě kancelářského balíku nabízí další výhody jako je třeba 1TB úložiště na OneDrive. Přesto se redmondská firma rozhodla, že samostatnou verzi Office obnoví.

V době, kdy se celý svět se přesouvá do cloudu by to byl poměrně nečekaný krok, ale zároveň pochopitelný. I když je Microsoft 365 stále populárnější, existuje nemalá skupina uživatelů, kteří preferují tradiční jednorázový nákup a navíc nevyužijí další výhody jako je zmíněné cloudové úložiště, protože si ho platí i jiné společnosti. Existence Office 2024 byla poprvé odhalena přes API Click-to-Run v rámci interního testování a dokonce už teď si můžete vyzkoušet Preview verzi. Návod poskytl web XDA-Developers.

Copilot in Word | Request tailored edits

Office 2024 je aktuálně ve vývoji a oficiální představení je plánováno na druhou polovinu roku 2024. Nová verze by měla oproti Office 2021 přinést řadu vylepšení a nových funkcí, pravděpodobně se dočkáme všech updatů jako u Microsoft 365, včetně nových AI funkcí či možnosti spolupracovat na dokumentech v reálném čase. Preview verze se od 2021 příliš neliší a žádné zásadní nové funkce v ní nejsou.

Preferujete jednorázový nákup, nebo předplatné?

Zdroj: gizmochina.com