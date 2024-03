Microsoft Copilot se před pár měsíci dostal na mobilní zařízení jako samostatná aplikace. Díky spolupráci s OpenAI má k dispozici pokročilé modely umělé inteligence jako GPT-4 a DALL-E3, což z něho dělá ideálního virtuálního asistenta, který dokáže nejen poradit, ale také plánovat nebo navrhovat obrázky. S novou aktualizací je navíc v některých volnočasových oblastech ještě zběhlejší a nedělá mu problém vám například sestavit tréninkový plán nebo naplánovat dovolenou.

Do Copilota se mimo jiné dostal osobní fitness trenér, který plně komunikuje v češtině a na základě analýzy různých internetových zdrojů se vám pokusí zjednodušit cestu k vysněné postavě nebo lepší fyzické kondici. Poté, co se vás zeptá na orientační otázky (jaké vybavení máte k dispozici, které potraviny máte v oblibě atp.), vám bude dokonce schopen zhotovit cvičební i stravovací plán.

We've rolled out a few Copilot GPTs in Microsoft Copilot. They can help create designs, plan your next vacation, learn to cook a new recipe, or create a custom workout plan. GPTs leverage contextual instructions in the prompt and domain info as part of the grounding (RAG) data. pic.twitter.com/q5ZJ19HUHt

— Jordi Ribas (@JordiRib1) February 26, 2024