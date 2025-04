Microsoft nabízí speciální retro tapety pro Windows. Která se vám nejvíc líbí?

Je to už půl století, co vznikl Microsoft. Zdá se to skoro neuvěřitelné. A Bill Gates i společnost jako celek proto u příležitosti tohoto výjimečného jubilea bilancují, zveřejňují své vzpomínky i různé dárky pro své příznivce. Právě jedním z těchto dárků je série tapet na počítače, které vám připomenou dávné časy.

Výhodou je, že všechny tapety jsou dostupné ve světlé a tmavé verzi a mají dva různé poměry stran. Pokud vás tak vaše stávající tapeta na monitoru už nebaví, můžete si snadno stáhnout zbrusu novou přímo ze stránek Windows.

„Naše tapety z limitované edice, které vytvořili tři designéři společnosti Microsoft a superfanoušci systému Windows, znovu ztvárňují nejpamátnější okamžiky systému Windows,“ píše se na blogu společnosti.

Na své si přijdou fanoušci starých her, disket i Exploreru. Nechybí ikonické logo Windows, hry Mahjong a Solitaire nebo pohodová tapeta se žlutými rozkvetlými tulipány stylizovanými do číslice 50.

Právě hry Solitaire a Mahjong jsou pro Windows ikonické. Mahjong byl uveden v roce 2012, Solitaire se zase stal oblíbenou karetní hrou, která se časem dočkala mnoha různých variací.

Microsoft založili 4. dubna 1975 dva přátelé, Bill Gates a Paul Allen. Jejich prvním počinem byl počítačový program, který umožňoval spouštět zdrojový kód jakéhokoliv programu v jakémkoliv z volitelných programovacích jazyků. A tak byl světu představen Altair Basic. Uplynulo hodně vody a dnes Microsoft čím dál více sází na umělou inteligenci a další pokročilé technologie. O začátcích společnosti i dětství Billa Gatese se také můžete dočíst v jeho nové autobiografii.

Zaujala vás některé z nových tapet pro Windows?

Zdroj: Microsoft