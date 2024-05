Jako z budoucnosti! Meta prý chystá sluchátka s kamerami a umělou inteligencí

Provozovatel Facebooku experimentuje se zajímavým konceptem

Pracuje na sluchátkách, která nabídnou funkce osobního AI asistenta

Využívat k tomu budou kamery, neustále sledující okolí nositele

Umělá inteligence je v současné době jedním z nejčastěji omílaných témat technologického světa. Do řešení, která mají potenciál usnadnit život milionům, nebo dokonce miliardám lidí, investuje nejeden softwarový kolos a nové AI nástroje se objevují prakticky na denní bázi. Nejenže se umělá inteligence dostává do on-line služeb, ale čím dál více výrobců zvažuje její integraci do svých fyzických produktů. Zařízení pomalu jako ze sci-fi filmu teď připravuje provozovatel Facebooku.

Společnost Meta, stojící za celosvětově používanými sociálními platformami a jeden z předních inovátorů na poli umělé inteligence, údajně připravuje sluchátka vybavená kamerami. Podle serveru The Information budou neustále sledovat dění kolem nositele a za pomoci AI s ním nejrůznějšími způsoby komunikovat. Součástí výbavy mají být funkce typu „look and ask“, díky níž se uživatel může ptát na detaily k objektům zaznamenaných kamerami.

Sluchátka s kamerami (vygenerováno přes DALL-E)

Podle nedávno publikované zprávy Meta aktuálně experimentuje s několika různými konstrukčními provedení. Jednak testuje klasický design přes hlavu, ale současně se zabývá daleko zajímavějším designem bezdrátových špuntů. Jejich hlavní výhoda tkví v kompaktnosti, nenápadnosti a nízké hmotnosti, v důsledku čehož jsou pohodlné i při delších poslechových seancích.

Inženýři řeší dva hlavní problémy, kterými jsou výdrž baterie a přehřívání. Z tohoto důvodu se šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg zatím nespokojil ani s jednou z variant, která mu byla zaměstnanci předvedena. Do hry se pak dostávají i další potenciální komplikace, jako například otázky související s uživatelským soukromím.

Je dost pravděpodobné, že sluchátka nikdy nespatří světlo světa. Produkt se momentálně nachází v rané vývojové fázi a nikdo nemůže zaručit, že se jej skutečně povede dokončit tak, aby fungoval dle představ uživatelů a současně aby jej bylo možné prodávat za rozumnou cenu.

