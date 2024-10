Meta představila AI generátor videí

Movie Gen dokáže vytvářet až 16vteřinové klipy

Stačí zadat textový příkaz, v plánu jsou i videa z fotek



Generátorů videí založených na umělé inteligenci existuje už celá řada. K velmi chváleným počinům patří například Sora od OpenAI. A Mark Zuckerberg nechce zůstat pozadu. Jeho společnost Meta tak právě přišla s vlastním AI generátorem Movie Gen. Stačí do něj zadat textový prompt a dočkáte se až 16 vteřin dlouhého videa, které je i plně synchronizované se zvukem.

Kromě tvorby vlastních videí nabídne Movie Gen také úpravu těch stávajících, a to opět na základě textového příkazu. Nepůjde ale o kompletní změnu, ale spíš o lehkou editaci – AI pomůže s lepším výběrem stylu, uhlazením přechodů nebo drobnými úpravami. Movie Gen se tak může stát skvělým nástrojem pro tvůrce krátkých videí, influencery nebo zkrátka pro všechny, kteří rádi experimentují s AI.

Meet Meta Movie Gen

K videu také má být možné přidat si vlastní zvukovou stopu o délce až 45 vteřin – a to ať už půjde o váš vlastní komentář nebo hudbu. Samotný Movie Gen nabízí přidání zvukových efektů, hudby na pozadí nebo klasických soundtracků.

Do budoucna má Movie Gen zvládat vytvářet videa i na základě obrázkového promptu, tedy série jakýchkoliv fotek. A Meta avizuje, že by mělo být možné vytvořit video třeba i podle profilové fotky z Facebooku nebo Instagramu.

Movie Gen bude součástí Facebooku

V současnosti není Movie Gen volně dostupný a Meta ho nenabídla ani k testování vývojářům, jak bývá u takových nástrojů zvykem. Namísto toho hodlá generátor videí zakomponovat přímo do svých aplikací a sociálních sítí. Uživatelům Facebooku nebo například Messengeru by tak do budoucna mohl být volně k dispozici.

Meta Movie Gen: The Future of Filmmaking is Here

Zároveň Meta oznámila, že dá nástroj k dispozici i svým partnerům, ale o jeho využití stále jedná. Stejně jako u jiných modelů založených na umělé inteligenci totiž i tady hrozí jeho zneužití k tvorbě deepfakes, čemuž by společnost ráda zabránila.

Využili byste takový generátor videí?

Zdroj: The Verge, Meta