Meta se rozhodla využít pro trénování umělé inteligence uživatelská data

To se lidem moc nelíbilo, proto Meta umožnila vznést po omezený čas námitku

Termín pro vznesení námitky končí dnes

Facebook vyvíjí vlastní umělou inteligenci, a protože má k dispozici obrovské množství dat od asi tří miliard aktivních uživatelů, vypadá jako logický krok začít ji trénovat na těchto datech. Ne každému se to ale líbí. Proto Facebook umožnil uživatelům se proti takovému využívání jejich dat ohradit.

Jak Meta využívá informace pro trénování AI se dočtete na speciální stránce. Její součástí je pak odkaz, kde můžete vznést námitku. Nejprve zvolte třetí možnost: „Chci vznést námitku nebo omezit zpracovávání mých osobních údajů využívaných třetími stranami v rámci rozvoje a vylepšování AI od společnosti Meta“. Zobrazí se formulář, kam zadáte údaje. Pozor, název státu je třeba zadat anglicky, Česká Republika je pro Metu neznámý pojem.

Přesuňte se na „Relevantní zadání“ a zadejte, proč nechcete, aby se na vašich datech umělá inteligence Mety trénovala. Můžete použít třeba tento text: „I don’t agree with training your AI model on my intellectual property and my data because it infringes on my privacy and the ownership of my creations. Using my data without explicit consent could lead to misuse or unintended consequences, undermining trust and ethical considerations in AI development.“ Nebo cokoliv, co vás napadne a bude dávat smysl.

Pak už stačí odeslat. Pokud to nejde, protože není vyplněné pole „Další kontext“, můžete do něho zkopírovat ten samý text. Po odeslání vám přijde e-mail s kódem, který zadáte do vstupu, který se vám zobrazí. Potvrdíte, a to je už opravdu vše.

Zdroj: Facebook