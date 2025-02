Žádné čipy v hlavě! Meta chce díky speciálnímu AI modelu číst naše myšlenky

Pokud si myslíte, že obsah vaší hlavy je jen váš a nikdo do něj nemá přístup, možná už si tím brzy nebudete tak jistí. Zatímco Elon Musk pracuje na technologii čtení myšlenek založené na implantaci čipu do hlavy, společnost Marka Zuckerberga na to jde odlišně. Meta ve spolupráci s předními španělskými vědci vyvíjí neinvazivní technologii pro čtení myšlenek.

Pracovníci její divize Facebook AI Research se spojili se španělskými odborníky z Basque Center on Cognition, Brain & Language institutu a společně pracují na revolučním zařízení pro čtení mysli. Účastníci jejich experimentu dostali na tváře senzory pro EEG a byli posazeni pod podivné bílé klobouky, které byly ve skutečnosti silnými magnetometry. Ty měly za úkol pořizovat záznam magnetických polí a analyzovat ho.

Diktování textu myslí

Cílem experimentu bylo diktovat různé věty. Nikoliv ale slovy, nýbrž pouhými myšlenkami. Výsledky byly s pomocí elektromagnetického přenosu zapisovány do počítače. A pokus se 35 dobrovolníky dopadl neuvěřitelně dobře. Svou myslí dokázali psát, aniž by jim byl implantován čip nebo jakkoliv jinak zasaženo do jejich tělesné schránky. A úspěšnost byla 80 %.

Ačkoliv jde o úžasný a také trochu děsivý výsledek, vědci a pracovníci společnosti Meta jsou zatím klidní. Podle nich jde teprve o první krůček a před nimi je ještě dlouhá cesta.

Za vším tímhle technologickým pokrokem ale nestojí jen senzory a EEG. Je za tím také umělá inteligence. Vědci totiž na základě testování dobrovolníků natrénovali nový AI model, který díky analýze jednotlivých signálů dokáže sám dekódovat až 80 % zadávaných znaků. Výsledky jsou díky AI ještě přesnější než s použitím EEG.

Cílem není číst naše myšlenky a nenápadně vstupovat lidem do hlavy. Nevýhodou této technologie od Mety totiž je, že dotyčný člověk musí být v magneticky stíněné místnosti a musí být v klidu. Jinak to nefunguje.

Mohlo by se proto jednat o prostředek, který by do budoucna pomáhal s komunikací lidem, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni a nedokážou mluvit. Ale v tomto případě vědci ještě nevědí, jestli by jejich AI model stejně spolehlivě fungoval i u jedinců s nějakým typem poškození mozku.

Každopádně je to způsob, jak mohou vědci lépe pochopit fungování našeho mozku. Což může být přínosné pro celé lidstvo.

Zdroj: Meta, Instagram