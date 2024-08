Meta má skvělý AI generátor 3D modelů. Vyzkoušejte si ho zdarma!

Nový generativní model VFusion3D vytvoří z obrázku 3D model

Můžete ho přibližovat, otáčet i do detailu zkoumat

Meta na něm pracovala spolu s vědci z Oxfordu

Generátory obrázků založené na umělé inteligenci postoupily na další metu. A to doslova. Společnost Meta totiž představila svůj zbrusu nový AI generátor nazvaný VFusion3D, který dokáže na základě obyčejného obrázku vytvořit perfektní trojrozměrný model. A to ať už se jedná o zvíře, předmět nebo postavu.

Novinka od Mety, na níž spolupracovala s předními experty z univerzity v Oxfordu, je v mnoha ohledech výjimečná. Tvorba obrázku z textů s pomocí AI je už poměrně propracovaná a má dobré výsledky. Čím dál lepší je také tvorba AI videí na základě jediného obrázku. Ale vytvořit skutečný 3D model je o dost složitější. Některé AI generátory už si s tím sice umějí poradit, ale výsledek obvykle není příliš uchvacující a proporce bývají velmi zkreslené.

AI generátor VFusion3D byl vytrénován na difúzních modelech videa, která jsou založena na milionech textů, fotografií i videí. Vědci si k tomu vybrali videomodel EMU Video, který byl vycvičen na fotografiích včetně panoramatických záběrů. Díky tomu už měli základ pro svou práci hotov a pak ho ladili tak dlouho, až dosáhli možnosti zobrazování 3D modelů vykreslených do nejmenších detailů.

Vygenerování modelu trvá pouhých pár sekund a výsledek je ve většině případů velmi dobrý. Přitom vůbec nezáleží na tom, z jakého úhlu pohledu je obrázek nastaven – VFusion3D ho dokáže vykreslit ze všech stran a na první pohled dokonale. Což se dá ověřit jeho otáčením a velkým přiblížením modelu.

VFusion3D předčí dosavadní AI generátory

Přímo se tu nabízí srovnání s generativními modely SOTA, které jsou také velmi populární a jejich výsledky víc než uspokojivé – ale Meta tvrdí, že uživatelé jsou v 90 procentech spokojenější právě s VFusion3D. Vědci ostatně model řádně otestovali proti konkurenci a výsledky je příjemně překvapily. Jsou totiž výrazně lepší než u AI modelu LRM, který také nabízí převod obrázku na trojrozměrný model. Přesvědčit se o tom ostatně můžete sami na obrázku níže.

Možnosti využití VFusion3D tak mohou být velké. Hodit se může vývojářům her, architektům nebo třeba marketérům. To, co dříve zabralo dny nebo týdny práce totiž AI zvládne za pár vteřin.

Vyzkoušet si ho navíc může každý. K dispozici je online demo, kde si můžete pohrát s některým z předpřipravených obrázků nebo si zkusit vygenerovat 3D model z vlastního obrázku. A samozřejmě zdarma.

Vyzkoušíte si nástroj VFusion3D?

Zdroje: Github, tom´sHardware