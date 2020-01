Messenger pracuje na zabezpečení otiskem prstu

Přístup přes biometrické údaje je dnes stále používanější metodou zabezpečení, nejen mobilních zařízení, ale i jednotlivých aplikací. S možností zabezpečení konverzací otiskem prstu nedávno přišla také populární komunikační platforma WhatsApp. Dle zjištění reverzní inženýrky Jane Manchun Wong by se k ní v budoucnu měla přidat i další aplikace z portfolia Facebooku, Messenger.

Jane Wong patří mezi uznávané experty v oboru reverzního inženýrství. Na svůj Twitter každodenně sdílí své poznatky získané zkoumáním zdrojového kódu nejrůznějších aplikací. Mezi její nejnovější objevy patří i zmíněná možnost pro zabezpečení Messengeru pomocí biometrických údajů (čtečka otisku prstu, rozpoznávání obličeje). Aplikace se zamkne po uplynutí stanoveného časového limitu, přičemž si uživatelé budou moci v nastavení vybrat hned ze čtyř variant.

Facebook Messenger is working on "Face ID" app lock

It can be enabled right after the user leave Messenger or after a duration

It seems Face ID will NOT be sent to, or stored by Facebook’s servers, according to the description shown in the screenshot pic.twitter.com/pqBQAjOrnd

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 23, 2020