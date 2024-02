AI je budoucnost, telefony ne! Který výrobce to zabalil?

V roce 2023 zažila oblast AI obrovský rozmach, v roce 2024 se šíří do dalších odvětví

Samsung se na tiskové konferenci věnoval oblasti AI velmi intenzivně, nikdo nechce AI ignorovat

Meizu se rozhodlo, že svoji budoucnost s AI spojí mnohem více než ostatní výrobci mobilních telefonů

Před pár měsíci jsme vám představili pěkné a stylové Meizu 21, které nabízí elegantní design, ideální velikost displeje a navrch extrémně výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Telefon podle očekávání do Evropy nedorazil a je to trochu škoda, rozhodně má co nabídnout.

Na trh ale už bohužel vůbec nedorazí žádný telefon Meizu! Ptáte se proč? Společnost se rozhodla ukončit kompletně vývoj a prodej mobilních telefonů a chce veškeré úsilí zaměřit na oblast AI. Uvidíme, kdy se dočkáme prvních výsledků a jak úspěšné Meizu bude.

Co se týká majitelů současných telefonů Meizu, ti se nemusí ničeho bát, výrobce pro ně nadále bude uvolňovat nové aktualizace. Bohužel se trochu bojím, že společnost nebude podporu současných telefonů moc natahovat, přece jenom vývoj a testování nových aktualizací stojí nemalé peníze a ty teď společnost bude potřebovat na něco jiného…

Dokáže Meizu ve světě AI konkurovat?

Za sebe si ale dovolím dodat, že jsem k budoucímu úspěchu Meizu na poli AI trochu skeptický. Oblasti se intenzivně věnují největší korporace na světě, které mají k dispozici prakticky neomezené rozpočty. Meizu sice není žádná garážová firma, pořád se ale bavíme o společnosti, která ve světě mobilních telefonů patřila k těm menším a méně úspěšným.

Ostatně právě úspěch (přesněji řečeno neúspěch) telefonů Meizu mohl rozhodnutí výrobce výrazným způsobem urychlit. Udržet se ve světě mobilních telefonů není jednoduché ani levné. Meizu končí a jak už jsem naznačil, na první výsledky v oblasti AI jsem velmi zvědav.

Budou vám chybět telefony Meizu?

Zdroj: gizmochina