Zrada: Významný výrobce couvá od podpory protokolu Matter

Na konci loňského roku společnosti jako Google, Samsung, Apple, Amazon či IKEA s velkou pompou představily protokol Matter, jenž má nahradit současnou Zigbee konektivitu a stát se základem pro univerzální ekosystém široce a volně propojitelné chytré domácnosti. Cesta k tomuto cíli pochopitelně vede přes ochotu jednotlivých výrobců a společný směr v tomto ohledu potvrdila například i značka Philips Hue. Momentálně se ale k Matteru otočila zády jiná významná značka, která ale původně podporu slíbila. Jde o produkty Wemo spadající pod Belkin.

Ještě na konferenci CES 2022 tato značka uvedla celou sérii nových produktů, u kterých byla avizována podpora protokolu Matter skrze budoucí aktualizace. K tomu ale nedojde. nebo alespoň ne v dohledné době. Vedení společnosti Belkin prý “přehodnotilo” postoj k tomuto projektu, což se dá brát jako neochota spadat do univerzálního světa chytrých zařízení. Obrazně řečeno je to nůž vražený do zad hned několika skupin uživatelů.

Zklamaní budou obecně fanoušci této značky i uživatelé aktuálních zařízení, ke kterým byla podpora slíbena. Situace je pikantní v tom, že mnohé produkty od Wemo komunikují pouze přes standard Thread a na platformě HomeKit s iPhony a dalšími Apple zařízeními. Odmítnutí Matteru tak prakticky spálilo očekávaný široký most mezi smart zařízeními Wemo a Android světem. Někteří fanošci Matteru musejí být nyní hodně naštvaní.

Jak moc věříte a fandíte projektu Matter?

Zdroj: apolice