Ikonický kontroverzní prvek systému Android 12 míří do iOS

Když se řekne “Android 12”, tak se asi drtivě většině obeznámených lidí vybaví velká designová změna v podobě prostředí Material You a systému adaptivních barevných odstínů Monet, které reagují na tapetu. Tato novinka současně uživatele rozděluje na dva tábory – jednomu se přepracovaný design líbí, druhý jej nemůže vystát. A jak se nyní ukazuje, toto dilema dost možná nebudou brzy řešit jen fanoušci systému Android. Google totiž zdrojové kódy tohoto prostředí uvolňuje jako open-source a míří mimo jiné i do systému iOS.

O informaci se v blogovém příspěvku podělil šéf “barev” v Googlu James O’Leary. V článku popsal mimo jiné i přesný princip chování barev v Material You a zmínil právě i to, že celý balík tzv. Material Color Utilities otevírá firma k implementaci do dalších platforem.

“Původně byl postaven pro Pixel a už jej používají také jiní výrobci telefonů Android. Knihovna je open source, může do ní přispívat kdokoli, v Googlu i mimo něj. V blízké budoucnosti bude rozšířena o nové platformy a moduly. Máme knihovny Dart, Java a Typescript a budeme vytvářet otevřené zdrojové knihovny pro iOS, CSS přes SASS a GLSL,” stojí v příspěvku.

Toto rozšiřování nemusí nutně znamenat, že by systém iOS kompletně přešel na podobný systém dynamických barev, ta možnost nicméně existuje. Zmíněné nástroje ale pravděpodobně využijí hlavně vývojáři jednotlivých aplikací, kteří budou chtít, aby jejich díla tímto způsobem reagovala.

Co říkáte na prostředí Material You?

Zdroj: 9to5