Máte koronavirus? S pomocí aplikace Mapy.cz už se můžete nahlásit

Český Seznam a iniciativa Covid19.cz postoupili se svým mapováním výskytu nákazy koronavirem do další fáze. Aplikace Mapy.cz nyní každému dobrovolně zapojenému uživateli generuje identifikační číslo, se kterým se může nemocný člověk nahlásit a pomoci zpětně analyzovat jeho předchozí pohyb. “Aplikace Mapy.cz poskytuje osobám, které se rozhodly pro tyto účely dát souhlas se sdílením své polohy, funkci automatického trasování. Pokud jste onemocněli nemocí COVID-19, a splňujete některé z podmínek pro automatické trasování, budeme schopni automaticky dohledat přinejmenším některé z osob, které se mohly infikovat v důsledku kontaktu s vámi v době vaší nemoci. Těmto lidem pak můžeme doporučit zahájení preventivní karantény nebo kontaktování odborníků. Takto můžeme společně zpomalit nebo zastavit šíření pandemie,” píše se na webu projektu. Mapy od Seznamu takto “pronásledují” koronavirus bezmála dva týdny.

Nevyhnutelná daň v podobě rychlého vybíjení

Autoři nástroje a nového webu pro nahlášení onemocnění také opakovaně ubezpečují zapojené dobrovolníky, že jejich údaje jsou v bezpečí a případné výstupy jsou anonymizované. “Data, která v rámci této stránky zadáváte, s nikým nesdílíme. Nejsou sdílena ani s osobami, které jsou identifikovány v rámci automatického trasování: tyto osoby dostávají pouze upozornění na to, že se setkaly s nemocným, nejsou jim poskytovány žádné informace o jeho identitě, o čase nebo o místě setkání. Vaše data jsou užívána výlučně pro účely automatického trasování, a to na základě vašeho výslovného svolení. Po ukončení epidemie budou všechna poskytnutá data smazána z našich serverů,” tvrdí oficiální nápověda.

V současné době skrze Mapy pomáhá koronavirus “sledovat” desetitisíce dobrovolníků. Mnozí z nich mají ovšem jiný problém než s předáváním dat. Velká spousta uživatelů hlásí extrémně rychlé vybíjení baterie kvůli nutnosti sdílet polohu. To je bohužel nevyhnutelná daň za to, že můžeme získat důležité informace přímo do mobilu. Z reakcí autorů projektu jde také vyčíst, že se množí dotazy na možnost převzít data z map od Googlu. “Získání historie polohy ze služby Google Maps zatím není možné,” stojí na webu.

Závěrem je nutné dodat, že falešné nahlášení onemocnění může být i trestné. Samotný web prosí uživatele o toto: “Prosíme, nevyplňujte tento formulář v žertu nebo “na zkoušku”. Nemoc COVID-19 je globální krize, která ovlivňuje každého z nás. Uvedením mylných nebo zavádějících informací přispějete k prohlubování problému, který pro nás tato krize znamená a můžete způsobit, že omezené zdroje pomoci nebudou k dispozici těm, kteří je skutečně potřebují, s potenciálně fatálními následky.” Pokud ovšem koronavirus prokazatelně máte, doporučujeme se do projektu skrze české Mapy zapojit. Pomůže to i v případě, že jste funkci doteď nepoužívali a sedíte jen doma.

Zdroj: Facebook, Seznam