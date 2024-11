Mapy Google mají skvělou novinku! Uživatelé Androidu si na ní ale zatím počkají

Uživatelé navigací si rádi přizpůsobují prostředí

Místo obyčejné šipky nastavují ikonu vozu dle svých preferencí

Mapy Google tuto možnost začínají testovat, ale jen na iPhone

Uživatelé Waze tuto funkci znají a mají ji rádi. Nemusí se při navigaci dívat na obyčejnou šipku, ukazující směr. Mohou si nastavit jednu z mnoha nabízených ikon vozu, která lépe vystihuje jejich osobnost. U aplikace Mapy od Google tato možnost chybí, ale to se nyní (alespoň pro jablíčkáře) mění.

Na rozdíl od Waze, které nabízí ikony typu “žluté auto” nebo “jízda na poníkovi“, Mapy jdou cestou přiblížení se skutečnému vzhledu vozidel. Nabízí tak různé typy osobních vozů od nejmenších až po SUV. Uživatelé si mohou také měnit barvu vybraného vozu. Háček je v tom, že Google funkci testuje pouze pro iPhone, na Androidu máme smůlu.

Pokud podržíte prst na ikoně šipky, zobrazí se vám nabídka jednotlivých vozů. Z nich si můžete vybrat tu, která vám nejvíce vyhovuje. Výsledek můžete porovnat na obrázcích.

Je škoda, že se Google rozhodl upřednostnit konkurenční systém před vlastním. Bylo by to pochopitelné u jiného vývojáře, vývoj pro iOS je totiž obecně snazší než vývoj pro Android. Důvodem je především fragmentace, kdy u aplikace pro Android musíte brát v potaz mnoho verzí systému a ještě více hardwarových konfigurací. Google by ale mohl jít příkladem, nemyslíte?

Těšíte se, až Mapy Google přinesou výběr ikony vozu i na Android?

Zdroj: AutoEvolution