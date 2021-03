Realme včera oficiálně oznámilo, že nový telefon GT Neo se představí 31. března a nyní o něm máme nové informace. Společnost také odhalila, že telefon dostane 64 MPx hlavní snímač Sony IMX682. Co dále tedy o telefonu víme?

Realme GT Neo nové informace

Realme také uvedlo, že hlavní fotoaparát poslouží tak trochu jako teleobjektiv a do určitého přiblížení neztratíte kvalitu obrazu. Uvnitř bude tikat čipset MediaTek Dimensity 1200 a můžeme rovněž počítat s technologiemi 4D Vibration nebo novým chladícím systémem. Hlavnímu fotoaparátu poslouží dvě další kamerky. Jejich specifikace ale zatím nejsou k dispozici.

Potěší také přítomnost audio jacku a samozřejmostí je USB-C port. Další informace by měla společnost prozradit během několika dnů a oficiálního představení se tedy dočkáme už za týden. V redakci jsme velice zvědaví na finální cenu a hlavně displej. Právě to by totiž mohlo rozhodnout o tom, zda bude telefon úspěšný či nikoliv.

Jak se na nové Realme těšíte?