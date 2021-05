Zamyšlení: mají se ještě kam posouvat displeje u telefonů?

Vývoj mobilních telefonů (a technologií obecně) nezastavíte. Kromě nejmodernějších čipsetů, kvalitního zpracování, úžasných fotoaparátů nebo pokročilých operačních systémů je ale dominantou toho výrobku displej. Není to tak dávno, co byl černobílý panel u telefonů naprostým standardem a když přišla éra barevných displejů, byl to skok do jiné dimenze. O tom, jak se před PDA pokračovalo až k prvním chytrým telefonům si můžeme povědět jindy, ale zamysleli jste se někdy nad tím, zda se mají ještě kam posouvat displeje u telefonů?

Mají se ještě kam posouvat displeje u telefonů?

Vzpomínáte si na rok 2012, kdy přišel na trh první telefon s Full HD displejem? Byl to tehdejší lídr – HTC se svým modelem Droid DNA. Uživatelé modelu Galaxy S III, který vyšel ve stejný rok se museli spokojit pouze s HD rozlišením. Jenže dle (nejen) našeho názoru je takové rozlišení pro mobilní telefony dostačující. Více než Full HD (+) prostě v telefonu nepotřebujete. A vědí to i samotní výrobci, kteří se v posledních řekněme dvou letech začínají čím dál více soustředit na obnovovací frekvenci.

HTC Droid DNA Phone Unboxing & First Look Linus Tech Tips

Obnovovací frekvence byla dlouhou dobu veřejností přehlížená a to nejen u televizí či telefonů, ale třeba u počítačových monitorů. Jistě si nejeden uživatel různých počítačových fór vzpomene na hlášky typu “cokoliv nad 40 snímků za sekundu/Hz je zbytečné, protože to není lidské oko schopné rozpoznat”, jenže ono to tak není jak jistě pochopili i ti, kteří tento argument často používali. A jestli ne, ať si zkusí zahrát nějakou akční multiplayerovou hru na 40 a poté při 200 snímcích na kvalitním monitoru. Obnovovací frekvence je totiž pro celkový zážitek z telefonu extrémně důležitá. Tento termín začal sice tak trochu zneužívat marketing, ale podstata zůstává. 90 či 120 Hz displeje se pomalu dostávají i do telefonů střední třídy což je jedině dobře. Výhodu nezískáte jen ve hraní, ale samotný systém, procházení webu či sociální sítě jsou mnohem plynulejší a rozhodně se pak nebudete chtít vracet.

60Hz vs 90Hz vs 120Hz – Display Refresh Rate Comparison (S20 Ultra vs Note 10 Plus vs OnePlus 7 Pro)

Hned za obnovovací frekvencí následuje tzv. samplovací frekvence nebo chcete-li vzorkovací frekvence. Laicky řečeno jde o rychlost, se kterou displej dokáže registrovat vaše dotyky a následně reagovat. Tuto hodnotu mají vysoko nastavené třeba herní telefony, ale i ty běžné se stále posouvají. Za slušnou hodnotu se dá považovat vše od 180 Hz nahoru (třeba takový POCO X3 má 240 Hz a jde o telefon střední třídy).

60hz vs 240hz Touch Sampling Rate in PUBG Gaming Test | Faster Firing🔥🔥🔥

Dalším důležitým tématem je oleofobní vrstva u displejů. Většina výrobců ji má v dnešní době zvládnutou dobře a to zejména v prémiovějším segmentu. Výrobci levnějších telefonů na tomto aspektu ale musí ještě zapracovat. Když občas testujeme nějaký levnější mobil, naskočí nám kolikrát z prvního dotyku až husí kůže a víme že je to naší zhýčkaností. Schválně zkuste vyndat ze šuplíku svůj starý (a nejlépe neprémiový) Android a chvilku jej používejte. Taky cítíte ten obrovský rozdíl?

No, to jsme tak jsme si alespoň trochu přiblížili, kam se posouvají displeje a teď zkusme trochu predikovat budoucnost. Ohebné telefony z toho zatím vynechejme. Máme o nich několik dalších dílů a nemyslíme si že budou v dohledné době tak levné, aby si je mohl dovolit každý, stejně tak si myslíme že ne každý je bude chtít v budoucnu používat. Máme kvalitní displeje s vysokou obnovovací frekvencí a dostatečným rozlišením, které jsou navíc příjemné na dotyk. Co víc si přát? Moc toho není..nebo jo? Prosím, ať zmizí ty odpudivé výřezy a průstřely. Vždyť se to dá udělat mnohem lépe a elegantněji. Jasně, všichni si na to už zvykli, ale to jen proto že nemají pořádně na výběr. Mobilů s vysouvací selfie kamerkou moc není, stejně jako těch, kteří ji mají umístěnou pod displejem. Toho bychom se mohli potenciálně dočkat už letos. Jo a symetrické rámečky u levnějších telefonů. Myslíme i bradu!

Co vám u současných displejů telefonů chybí?