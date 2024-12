Nový trik hackerů simuluje poruchu displeje. Nabízí falešný antivirus a děsí uživatele. Jak nepodlehnout?

Hackeři zneužili výrobce antiviru McAfee

Nový virus simuluje rozbitý displej

Kdo se nechá zlákat ke stažení antiviru, trpce lituje



Skoro to vypadá, jako by hackeři přicházeli každý týden s novým trikem, jak obrat důvěřivce o peníze nebo jak napadnout jejich telefon. Někdy to zkoušejí s podvodnými SMS, jindy lákají na kryptoměnové aplikace. Teď ale mají zbrusu nový způsob, jak majitele mobilů zmást a donutit je kliknout na odkaz.

Nový malware, který se šíří světem a napadá mobily s Androidem i iPhony, simuluje poruchu displeje. Ten najednou začne zobrazovat pruhy a problikávat. To většinu uživatelů nenechá klidnými, zvlášť pokud vlastní dražší model telefonu. Ale řešení aktuální poruchy je naštěstí na dosah ruky – stačí kliknout na zobrazené tlačítko, dostat se jeho prostřednictvím na podvržený web antivirové společnosti a stáhnout si antivirus.

Smartphone scareware: cracked screen as a result of virus?

Tenhle trik je tak prostý, až je těžké uvěřit, že na něj lidé naletí. Ale podle odborníků na kyberbezpečnost jsou s ním hackeři velmi úspěšní. Varianty jejich útoků přitom existují dvě:

Zaprvé jde o možnost stažení antiviru zdarma – podvržený web napodobuje stránky společnosti McAfee a vše vypadá velmi reálně. Antivirus, jemuž důvěřivci udělí všechna požadovaná oprávnění, je ale ve skutečnosti jen dalším malwarem, který začne šmejdit v telefonu a hledat citlivá data nebo přístupy k bankovním účtům.

– podvržený web napodobuje stránky společnosti McAfee a vše vypadá velmi reálně. Antivirus, jemuž důvěřivci udělí všechna požadovaná oprávnění, je ale ve skutečnosti jen dalším malwarem, který začne šmejdit v telefonu a hledat citlivá data nebo přístupy k bankovním účtům. Zadruhé je tu možnost koupit si údajný antivirus a rovnou na podvodném webu vyplnit přístupové údaje k internetovému bankovnictví.

Výhrůžky a časová tíseň

Tento typ viru, kterému se říká scareware, má za úkol vyhrožovat, děsit a de facto vydírat uživatele. Navodí v nich pocit, že jejich telefon je infikován a oni musí ihned jednat. Nedává jim čas na rozmyšlenou – a právě zbrklé jednání vede k tomu, že mnoho uživatelů podlehne a konají přímo podle požadavků hackerů.

Pokud se ale při podobné situaci nenecháte vystresovat, vše můžete poměrně hravě vyřešit. Prvním krokem by mělo být okamžité zavření webové stránky nebo aplikace, jejímž prostřednictvím jste si virus neopatrně stáhli. Pokud to nejde, je vhodné restartovat telefon. Následně je potřeba využít antivirus (ale skutečný antivirus, ne ten navrhovaný podvodníky) a nechat si jím mobil pročistit.

