LinkedIn spustí AI chatbota, který vám pomůže najít práci

Sociální síť LinkedIn, zaměřená primárně na profesionální networking, se přidává k trendu umělé inteligence a představuje nového AI chatbota. Údajně má uživatelům s předplatným Premium pomoci při hledání práce, zdokonalit životopis nebo připravit na pohovor.

Je poháněn generativním modelem GPT-4, který využívá rozsáhlou znalostní databázi s více než 67 miliony zaměstnavateli​​. Experimentuje s funkcemi pro placené členy, včetně využití generativní AI pro psaní lepších profilů a pracovních nabídek. Dále pak pomáhá manažerům najímat potenciální zaměstnance prostřednictvím chatbota, který umožňuje vyhledávat v podobě konverzace a nástroj pro školení zaměstnanců, který umožňuje uživatelům klást otázky v přirozeném jazyce o jejich pracovních zkušenostech.

LinkedIn announces a GPT-4-powered AI chatbot aimed at being a "job seeker coach", available to Premium users, and says the platform now has 1B+ members

