Když jde o doplňky do domácnosti či na pracovní stůl, někdy je dobře, že primární praktický účel zapracovaný do minimalistického vzhledu zvítězí nad nějakými designovými výstřelky. “Ostré” hrany, obyčejné obdélníkové tvary a základní materiál… to jsou prvky, které sice neumějí prostor kreativně rozzářit, ale zase mohou pomoci produktu někam zapadnout téměř bez povšimnutí. Takový je i stolní organizér značky Silvercrest, který nedávno začal prodávat (a má zrovna i v akci) řetězec LIDL.

Součástí novinky, která sdružuje přihrádky například na diář, psací potřeby, nůžky nebo drobné kancelářský materiál, je také bezdrátová nabíječka s univerzálním standardem Qi. Její maximální výkon je 10 W a díky svému náklonu je určena pro praktické odložení mobilního telefonu. Rozměry organizéru jsou cca 18 x 16 x 12 centimetrů, hmotnost půl kilogrtamu a dá se sehnat v tmavě modrém či šedém provedení. Aktuálně se prodává za cenu 449 Kč. Součástí balení je také USB A – USB C kabel.

Jak jste nyní zvyklí nabíjet mobil u stolu?