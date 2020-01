Seznam LG telefonů, které letos dostanou Android 10. Je zde i váš telefon?

Co se týče společnosti LG, ta nemá zrovna nejlepší pověst, co se týče aktualizací firmwaru pro starší telefony. Ovšem vypadá to, že chce tuto špatnou reputaci napravit. Android 10 byl aktualizován již na dvou telefonech – LG G8 ThinQ a korejské verze V50 ThinQ 5G, ovšem nová tisková zpráva LG Italy sděluje, že se společnost chystá aktualizovat na Android 10 hned několik dalších zařízení.

Nadstavbu LG UX 9.0, která je postavena na Androidu 10 obdrží tento rok telefony V50 ThinQ, G8X ThinQ, G8S ThinQ, G7 ThinQ, K50S, K40S, K50 a Q60. Globální telefony V50 budou aktualizovány jako první a to v únoru. G8X bude aktualizován ve druhém čtvrtletí roku 2020, G7, G8S a V40 se dočkají ve třetím čtvrtletí a jako poslední pak přijdou na řadu telefony LG K50S, K40S, K50 a Q60 a to ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.

LG Android 10 oficiální plán aktualizací:

February, 2020

LG V50 ThinQ

Q2 2020

LG G8X

Q3 2020

LG G7, G8S and V40

Q4 2020

LG K50S, K40S, K50 and Q60

Dostane i váš LG telefon Android 10?

Zdroj: gsmarena.com