Nejlepší MiniLED od LG v masivní slevě! 75" palcová verze stojí teď jen 24 tisíc, původně byla za za 60 Hlavní stránka Zprávičky 75palcová LG QNED Mini LED s téměř 960 stmívacími zónami za méně než 25 tisíc korun — původní cena byla 60 tisíc S kódem AUDIOVIDEOTYDNY35 na Alze zaplatíte 24 044 Kč a k tomu dostanete tři poukazy Netflix v hodnotě 3 000 Kč Dolby Vision, 144 Hz v herním režimu, čtyři HDMI 2.1 porty a Mini LED podsvícení pro jasný obraz i ve světlé místnosti Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste četli náš předchozí tip na 77″ LG OLED77B56 za necelých 28 tisíc a říkali si, že OLED ve vaší prosklené místnosti nebude fungovat, tady je alternativa. LG 75QNED93A6A je teď na Alze za 24 044 Kč po zadání kódu AUDIOVIDEOTYDNY35 — a k tomu dostanete tři dárkové poukazy Netflix v celkové hodnotě 3 000 Kč. Původní cena z loňského května činila bezmála 60 tisíc korun, takže sleva přesahuje 60 %. Za o čtyři tisíce méně než zmíněný OLED dostanete televizi, která sice nemá dokonalou černou, ale ve světlém prostoru ji snadno předčí. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou a jasnou televizi do obývacího pokoje, kde přes den svítí slunce, hrajete hry na konzoli nebo PC a chcete Dolby Vision s podporou až 144 Hz.⚠️ Zvažte, pokud očekáváte dokonalou černou jako u OLED — Mini LED je výrazně lepší než běžný LED, ale OLED nepřekoná. Pozorovací úhly jsou také omezenější.💡 Za 24 044 Kč dostanete 75″ Mini LED panel s ~960 stmívacími zónami, Dolby Vision IQ, 144 Hz herní režim, 4× HDMI 2.1, Nvidia G-Sync, 40W repro s Dolby Atmos, webOS a Magic Remote. ZOBRAZIT CENU NA ALZE (KÓD: AUDIOVIDEOTYDNY35) Mini LED s téměř tisícovkou stmívacích zón QNED93 je vlajková loď LG v kategorii Mini LED — a to znamená, že jde o nejlepší obraz, jaký od LG dostanete bez přechodu na OLED. Panel s rozlišením 3 840 × 2 160 pixelů využívá technologii Quantum Dot a Nanocell pro přesné barvy, zatímco Mini LED podsvícení s přibližně 960 stmívacími zónami (u 75″ varianty) zajišťuje výrazně hlubší černou a lepší kontrast než u běžných LED televizí. Zahraniční recenzenti naměřili na 65″ modelu špičkový HDR jas přes 1 440 nitů. Pro srovnání: LG OLED77B56, kterou jsme doporučovali výše, dosahuje kolem 670 nitů. V praxi to znamená, že QNED93 svítí více než dvakrát jasněji a exceluje právě tam, kde OLED slábne — ve světlé místnosti přes den. Dolby Vision IQ navíc automaticky přizpůsobuje HDR okolnímu osvětlení. Podpora HDR10 a HLG je samozřejmostí, chybí HDR10+, ale na rozdíl od levnější OLED řady B tu máte navíc Dolby Vision IQ. 144 Hz a herní výbava Hráči si přijdou na své víc než u většiny televizí v této cenové kategorii. Všechny čtyři porty HDMI 2.1 podporují 4K při 120 Hz a v herním režimu je k dispozici až 144 Hz s VRR — to je o 24 snímků za sekundu víc, než nabídne zmíněná OLED77B56. K tomu AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync, automatický herní režim ALLM, Dolby Vision Gaming a herní dashboard s přehledem aktuálních parametrů v reálném čase. Recenzenti pochvalují naprosto plynulý obraz bez trhání i při nejnáročnějších scénách. Výrazně vyšší jas navíc oceníte v HDR hrách s kontrastními světelnými efekty — exploze, odlesky a neonové barvy vyniknou víc než na OLED panelu s omezeným jasem. Herní optimalizátor v menu umožňuje doladit černou, vstupní zpoždění i režim obrazu bez opuštění hry. KOUPIT LG QNED 75″ ZA 24 044 KČ OLED nebo Mini LED? Záleží na místnosti Obě televize z aktuální akce používají stejný procesor Alpha 8 AI Gen2, stejný systém webOS s garancí čtyř aktualizací a stejný ovladač Magic Remote. Rozdíly jsou v technologii panelu — a ty jsou zásadní. LG OLED77B56 za 27 993 Kč nabídne dokonalou černou, nekonečný kontrast a širší pozorovací úhly, ale slabší jas a lesklý panel, který ve světlé místnosti ruší odrazivostí. LG QNED93 za 24 044 Kč naopak svítí přes dvojnásobek, má Dolby Vision IQ, 144 Hz herní režim, silnější 40W repro a k tomu poukazy Netflix za tři tisíce — ale černá nikdy nebude tak dokonalá a ze strany uvidíte ztrátu barev. Jednoduché pravidlo: koukáte večer v přítmí na filmy a seriály? Berte OLED. Máte televizi v obýváku s velkými okny, hrajete hry a sedí u ní celá rodina z různých úhlů? Mini LED bude lepší volba — a ušetříte čtyři tisíce. Na co si dát pozor Systém webOS nabízí kompletní nabídku streamovacích služeb — Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube, Apple TV, Amazon Prime Video i Oneplay. Reklamy v hlavním menu jsou přítomné, ale dají se vypnout. Zvukově je na tom QNED93 lépe než OLED řady B díky 40W reproduktorům v konfiguraci 2.2 kanálů s podporou Dolby Atmos — ale zahraniční recenzenti se shodují, že režim AI Sound Pro paradoxně zvuk spíš zhoršuje ostrou a unavující reprodukcí výšek. Lepší volbou je standardní nebo Cinema režim, případně investice do soundbaru. Jeden z uživatelů na Alze upozorňuje na pomalý start při satelitním vysílání (cca 20 sekund), pomalejší odezvu v nastavení a lehce šedivé rohy obrazu. Reklamovanost činí 0,7 %, hodnocení 4,8 z 5 a 100 % zákazníků televizi doporučuje. Za necelých 25 tisíc včetně tří poukazů Netflix je to nabídka, na kterou se vyplatí reagovat rychle. Verdikt LG 75QNED93A6A za 24 044 Kč je přesný protipól k OLED77B56 z předchozího tipu. Tam, kde OLED září ve tmě, Mini LED dominuje ve světle. Téměř tisícovka stmívacích zón, jas přes 1 400 nitů, Dolby Vision IQ, 144 Hz herní režim, 40W reproduktory a tři poukazy Netflix k tomu — za cenu, za kterou jinde koupíte 65″ model střední třídy. Pokud je vaše televize v místnosti s okny a hledáte maximum obrazu za minimum peněz, tady to je. VYUŽÍT SLEVU NA LG QNED 75″ (KÓD: AUDIOVIDEOTYDNY35) Dáváte přednost jasu Mini LED, nebo dokonalé černé OLED panelu? 