Tahle sleva nemá obdoby! 77palcová OLED televize LG je za nesmyslnou cenu, ale musíte být rychlí Hlavní stránka Zprávičky 77palcový LG OLED za necelých 28 tisíc korun — tak levně jste velký OLED od značkového výrobce ještě nekoupili S kódem AUDIOVIDEOTYDNY30 na Alze zaplatíte 27 993 Kč místo běžných 40 000 Kč a více OLED panel s perfektní černou, 120Hz obnovovací frekvencí, čtyřmi HDMI 2.1 a webOS s AI funkcemi Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.3.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Sedmdesát sedm palců OLED za cenu, za kterou běžně koupíte MiniLED televizi — to se nestává často. LG OLED77B56 je teď na Alze za 27 993 Kč po zadání kódu AUDIOVIDEOTYDNY30. Tahle televize měla loni v květnu cenovku přes 82 tisíc, postupně klesala až na 40 tisíc v akci — a teď se dostala na úroveň, kde přestává dávat smysl kupovat cokoli jiného. Srovnatelné 77″ OLEDy od konkurence stojí i ve slevách minimálně 35 tisíc korun, běžně spíš 40 až 50 tisíc. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou OLED obrazovku s dokonalou černou, 120Hz obnovovací frekvencí a plnohodnotným herním vybavením za zlomek běžné ceny.⚠️ Zvažte, pokud televizi plánujete do hodně prosvětlené místnosti — panel je lesklý a průměrný jas pro OLED kategorii znamená, že v přímém slunci se budete dívat spíš na svůj odraz. A bez soundbaru to nebude kino.💡 Za 27 993 Kč dostanete 4K OLED, 120 Hz, čtyři HDMI 2.1 porty, VRR s Nvidia G-Sync, Dolby Atmos, webOS s AI funkcemi, Magic Remote a tříletou záruku výrobce. ZOBRAZIT CENU NA ALZE (KÓD: AUDIOVIDEOTYDNY30) OLED černá za cenu LED televize Řada B je vstupní branou do světa OLED televizí od LG — a právě proto je tak zajímavá. Nedostanete špičkový jas řady C nebo G, ale dostanete to, co dělá OLED OLEDem: dokonalou černou barvu, kterou žádná LED ani Mini LED televize nedokáže napodobit. Technologie Perfect Black má certifikaci UL a v praxi to znamená, že ve zhasnutém pokoji uvidíte jen to, co má svítit — zbytek je absolutní tma. Jeden z uživatelů na Alze to popsal výstižně: když jednou černou z OLEDu uvidíte, už se nevrátíte. Panel má rozlišení 3 840 × 2 160 pixelů s obnovovací frekvencí 100/120 Hz a procesor Alpha 8 AI Gen2 se stará o upscaling nižšího rozlišení na 4K. Podporu HDR řeší formáty HDR10 a HLG — na HDR10+ nebo Dolby Vision ale zapomeňte, což je u entry-level řady očekávaný kompromis. Zahraniční recenzenti naměřili špičkový jas kolem 670 nitů na 10% okně, což je pro W-OLED panel standardní hodnota. Pro srovnání: vyšší řada LG C5 nabídne téměř dvojnásobek. V praxi to znamená, že televize exceluje večer a v přítmí, ale ve sluncem zalité místnosti budete muset zatáhnout závěsy. Hráčský sen za třetinu ceny Kde LG B5 (B56 je evropské označení) skutečně září, jsou hry. Čtyři porty HDMI 2.1 podporují 4K při 120 Hz, k tomu VRR s podporou AMD FreeSync Premium i Nvidia G-Sync, automatický herní režim ALLM a Dolby Vision gaming. Naměřená vstupní latence činí pouhých 9,1 milisekundy, což z téhle televize dělá jednu z nejrychlejších v celé cenové kategorii. Herní optimalizátor v menu pak umožňuje doladit úroveň černé i vstupní zpoždění podle potřeby. Za necelých 28 tisíc tak dostanete herní výbavu, která je na úrovni televizí za dvojnásobek. Čtyři plnohodnotné HDMI 2.1 porty znamenají, že připojíte PlayStation, Xbox, PC i set-top box najednou — bez přepojování kabelů. KOUPIT LG OLED 77″ ZA 27 993 KČ webOS, AI funkce a ovladač, na který si zvyknete Systém webOS patří dlouhodobě k nejlepším televizním platformám a LG garantuje čtyři velké aktualizace v průběhu pěti let. Najdete tu všechny důležité streamovací služby — Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube, Apple TV, Amazon Prime Video i český Oneplay. Nový webOS přidává AI funkce jako AI Concierge pro personalizovaná doporučení, AI Search pro vyhledávání obsahu a AI Chatbot pro řešení problémů přímo z ovladače. Ovladač Magic Remote funguje jako vzdušná myš — pohybem rukou posouváte kurzor po obrazovce. Většina uživatelů si pochvaluje intuitivní ovládání, ale přechod z jiné značky chce pár dní na přenaučení. Několik recenzentů zmiňuje reklamy na hlavní stránce webOS — dobrou zprávou je, že se dají v nastavení vypnout. Na co si dát pozor Vestavěné 20W reproduktory s podporou Dolby Atmos zvládnou zpravodajství, seriály a běžné sledování bez problémů. Na filmový zážitek odpovídající 77palcovému OLED panelu ale nestačí — basy chybí a zvuk se drží blízko obrazovky. Prakticky každý spokojený uživatel na Alze v jednom dechu dodává: kupte si soundbar. LG nabízí funkci WOW Orchestra, díky které kompatibilní soundbary spolupracují s reproduktory televize pro výraznější zvuk. Lesklý panel je druhá věc, kterou je dobré vědět předem. OLED televize obecně nemají antireflexní úpravu jako některé prémiové LCD panely, takže v jasně osvětlené místnosti uvidíte odrazy. Večer a v přítmí je to naopak výhoda — obraz působí hlouběji a kontrastnější. Reklamovanost na Alze činí 1,58 %, hodnocení 5,0 z 5 od 104 zákazníků a 100 % kupujících televizi doporučuje. To jsou čísla, která mluví sama za sebe. Verdikt LG OLED77B56 za 27 993 Kč je pravděpodobně nejlepší poměr ceny a výkonu, jaký u velkého OLED panelu v Česku právě teď najdete. Dokonalá černá, 120Hz plynulost, čtyři HDMI 2.1 porty pro hráče, webOS s kompletní nabídkou aplikací a 195cm úhlopříčka — to všechno za cenu, za kterou konkurence prodává 65palcové modely. Jedinou podmínkou spokojenosti je tmavší místnost a ochota dokoupit soundbar. Pokud tohle splňujete, nemá cenu hledat dál. VYUŽÍT SLEVU NA LG OLED 77″ (KÓD: AUDIOVIDEOTYDNY30) Máte doma OLED, nebo stále koukáte na klasický LED panel? O autorovi Jakub Kárník