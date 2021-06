Už dříve jste mohli na našem webu zahlédnout zprávu o plánovaném odchodu společnosti LG z trhu s chytrými telefony. Včerejším dnem, podle korejského webu Asiae.co.kr, LG přestalo vyrábět smartphony a to definitivně. Zásadně se tak přiblížilo ke svému dřívějšímu prohlášení, že tento segment opustí do konce července letošního roku.

LG přestalo vyrábět smartphony

Není žádnému divu, že LG končí se svou mobilní divizí, finanční výsledky totiž byly dlouhodobě neuspokojivé a podíl společnosti na trhu se stále zmenšoval. Aby jihokorejská firma co možná nejvíce minimalizovala ztráty, bude se jistě snažit prodat co nejvíce skladových zásob. Do konce roku tak můžeme s velkou pravděpodobností očekávat slevy na telefony této značky.

Není třeba se obávat, že by si jihokorejský gigant majitelů smartphonů z vlastní dílny nevšímalo, naopak. Společnost přislíbila softwarovou podporu v délce tří let u prémiových modelů a 2 roky u modelů ze střední třídy a to od jejich vydání. To znamená, že například poslední vlajková loď LG Velvet bude podporována až do roku 2023. Servis telefonů pak bude poskytován po dobu čtyř let od data výroby.

Možná vás napadlo, co se stane se zaměstnanci, kteří pracovali v mobilní divizi. Dle informací již zmiňovaného korejského webu by měli být zaměstnanci přesunuti na jiné pozice. Továrna na výrobu smartphonů změní na výrobní linku domácích spotřebičů.

Co podle vás stojí za neúspěchem telefonů LG?

Zdroj: Asiae.co.kr