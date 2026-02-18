Špičková OLED televize LG výrazně zlevnila. Umí až 165 Hz a pyšní se 60W reproduktory s Dolby Atmos Hlavní stránka Zprávičky 77" LG OLED77G54 je prémiová 4K OLED televize s obnovovací frekvencí až 165 Hz S kódem ALZADNY20 stojí 71 992 Kč místo 89 990 Kč (sleva 17 998 Kč) Součástí balení je nástěnný držák a k televizi získáte 5 let záruky na OLED panel Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.2.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Prémiové OLED televize většinou zůstávají v cenách, které odrazují většinu zájemců. LG OLED77G54 ale nyní spadla z 89 990 Kč na 71 992 Kč se slevovým kódem ALZADNY20. Od loňského uvedení na trh za 107 490 Kč jde o pokles o více než 35 tisíc korun. Pokud si chcete ověřit aktuální cenu nebo dostupnost, najdete vše přímo v detailu produktu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte velkou OLED televizi pro domácí kino a hry a chcete špičkový obraz s 5letou zárukou na panel.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete podporu DTS nebo vám vadí reklamy ve WebOS.💡 Za 71 992 Kč jde o historicky nejnižší cenu této televize – podobné 77″ OLED modely řady G stojí běžně přes 100 tisíc. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tato televize zajímavá LG řada G5 představuje vrchol toho, co značka v OLED segmentu nabízí. Model OLED77G54 cílí na náročné uživatele, kteří chtějí kombinaci velkého 77″ panelu, špičkového obrazu a herních funkcí. V praxi dostanete to, čím OLED vyniká: dokonalou černou bez prosvítání, vysoký kontrast a přesné barvy s certifikací 100% barevného objemu. Oproti levnějším řadám B a C má G5 vyšší jas díky technologii Brightness Booster Ultimate a pokročilejší procesor alpha 11 AI Gen2. Obraz, který dělá z obýváku kino Rozlišení 3840 × 2160 pixelů na 77″ úhlopříčce znamená dostatečnou hustotu bodů i při bližším sledování. Panel podporuje HDR10, HLG a především Dolby Vision IQ, které automaticky přizpůsobuje obraz okolnímu osvětlení. Antireflexní povrch s certifikací Perfect Black pomáhá udržet kvalitu obrazu i ve světlejších místnostech – typický SDR jas je vyšší než u levnějších řad. Procesor alpha 11 AI Gen2 se stará o upscaling obsahu na 4K kvalitu a optimalizuje obraz podle typu obsahu. Funkce AI Picture Pro analyzuje každý snímek a vylepšuje ostrost, hloubku i barvy. Pro filmové nadšence je tu režim FILMMAKER MODE s kompenzací okolního světla. Herní funkce na špičkové úrovni Pro hráče je podstatná kombinace 165 Hz obnovovací frekvence (v herním režimu), odezvy 0,1 ms a podpory NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium. Čtyři porty HDMI 2.1 zvládnou 4K při 120 Hz, takže televize je připravená jak pro výkonný PC, tak pro PS5 nebo Xbox Series X. Automatický režim nízké latence (ALLM) a VRR se postarají o plynulý obraz bez trhání. KOUPIT TELEVIZI V AKCI Praktická stránka: zvuk, konektivita, design Televize má integrované 60W reproduktory s podporou Dolby Atmos a virtuálním 11.1.2 kanálovým zvukem. Pro běžné sledování to stačí, ale pro filmový zážitek většina uživatelů doporučuje dokoupit soundbar – v nabídce je i zvýhodněná sada s LG SG10TY. Konektivita zahrnuje 4× HDMI 2.1, 3× USB, LAN (pouze 100 Mbit/s), Wi-Fi a Bluetooth. Design je zaměřený na montáž na zeď – televize má tloušťku jen 24,8 mm a součástí balení je nástěnný držák. Po zavěšení přiléhá téměř bez mezery. WebOS nabízí 4 garantované velké aktualizace během 5 let, Magic Remote ovladač funguje jako air mouse s pohybovým senzorem. Co říkají uživatelé Na Alze má televize hodnocení 5,0 z 5 (24 hodnocení) a 100 % zákazníků ji doporučuje. Nejčastěji lidé chválí kvalitu obrazu, hlubokou černou, živé barvy a rychlou odezvu systému. Několik recenzí zmiňuje, že obraz je „dechberoucí“ hned po zapnutí bez nutnosti složitého nastavování. Držák v balení a 5letá záruka na panel jsou vnímány jako příjemný bonus. Kritické hlasy se objevují především u detailů: WebOS obsahuje reklamy, které nelze zcela vypnout, LAN port má pouze 100 Mbit/s (pro 4K streaming přes Wi-Fi to není problém), napájecí kabel nejde odpojit a chybí podpora zvukového kodeku DTS. Několik uživatelů také upozorňuje, že dálkový ovladač postrádá některá tradiční tlačítka jako nahrávání nebo barevná tlačítka pro HbbTV. PODÍVAT SE NA SLEVU Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale hledáte OLED televizi ve slevě, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné televize a příslušenství. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud chcete 77″ OLED televizi prémiové řady pro domácí kino a hraní her, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 71 992 Kč dostáváte špičkový obraz, 5letou záruku na panel, držák v balení a herní funkce na úrovni nejdražších modelů. Naopak pokud potřebujete podporu DTS, vadí vám reklamy v systému nebo hledáte televizi primárně na stolek (ne na zeď), může být vhodnější zvážit jiné modely – třeba řadu C5, která je cenově dostupnější. Hledáte jinou televizi nebo monitor ve slevě? Nedávno jsme vás informovali o dalších akcích👇 Chcete 34″ WQHD monitor? Tenhle od AOC má 240 Hz a teď ho seženete v akci Super sleva: 4K monitor LG koupíte za 4 tisíce! Je vhodný pro kancelář i programování Velký OLED monitor ASUS ROG Strix ve skvělé akci! Má 4K rozlišení a 10bitové barvy VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY20 Máte doma OLED televizi, nebo stále zvažujete přechod z LED/QLED? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza LG oled Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! 