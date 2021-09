LG má prý lepší ohebný displej než Samsung. A bude brzy

Celé telefony už nevyrábí, ale v oblasti flexibilních obrazovek by mohla být korejská společnost LG brzy zajímavým tahounem. Před několika hodinami se firma pochlubila displejem, který je “tradičně” ohebný, ale přitom si zachovává vlastnosti vysoce odolného tvrzeného skla. Takový panel by pak měl hravě překonat současné řešení od Samsungu a dalších. “Tenké, odolné proti prasklinám a s výrazně lépe řešenými liniemi v místě ohybu oproti stávajícím řešením,” chlubí se LG.

Novinka nazvaná “Real Folding Window” má zaručit, že displej bude pevný jako sklo a jeho ohebná část přitom bude dostatečně plastická. Za pokrok může použití nového materiálu, který se v tloušťce pouhých několika desítek mikrometrů nanáší na základní vrstvu. To najde využití nejen u flexibilních obrazovek. Nový ohebný displej od LG je prý dokonce tenčí než konkurenční obrazovky a zvládne i ohýbání na vnější straně pantu, ale cena pro jeho výrobu by neměla být vyšší než u konkurence.

První produkce se plánuje na rok 2022, o rok později už by mohla být novinka do telefonů vyráběna masově. “Chceme posílit naše partnerství s předními společnostmi v oboru smartphonů a rozšíříme náš trh nejen na další telefony, ale notebooky či tablety,” říká Chang Do Ki, šéf divize na vývoj materiálů. Společnost LG také připomněla odhady, že ze současných cca 3,5 milionů ročně prodaných ohebných přístrojů má číslo do roku 2026 vzrůst na 50 milionů.

Zdroj: LG