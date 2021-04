Mobilní divize LG je posledních šest let v červených číslech. Podobně jako třeba společnost HTC anebo Sony, se ani LG nedokázalo vypořádat s nástupem čínských společností, které mobilní trh s Android telefony radikálně změnily. U všech těchto společností se dlouhodobě spekuluje o tom, že z mobilního byznysu odejdou. Nakonec to vypadá, že jako první končí s telefony LG. Nová zpráva listu The Korea Times citující zdroje z odvětví tvrdí, že LG oznámí svůj odchod z trhu s chytrými telefony již příští týden.

LG údajně končí s mobilní divizí. Odprodej se nepovedl

Zpráva upřesňuje, že oficiální oznámení bude učiněno 5. dubna. Tedy hned poté, co skončí zasedání správní rady LG, která „rozhodne“ o osudu mobilní divize nadobro. Samotné rozhodnutí už ale podle zdrojů padlo dříve. Už minulý týden kolovala informace o tom, že se LG neúspěšně pokusilo o odprodej své mobilní divize.

Zástupce společnosti LG Electronics nedávno uvedl, že zvažují několik strategií, včetně odprodeje celé divize, ale také třeba úplné stažení z byznysu se smartphony. Na Twitteru se navíc před několika dny začalo spekulovat, že zaměstnanci LG Mobile budou přemístěni do divize domácích spotřebičů, kde budou mít na starost hlavně chytrou domácnost.

V současné době můžeme jen čekat na pondělní zasedání správní rady. Poté už snad budeme vědět budoucnost mobilní divize LG.

Zdroj: gsmarena.com