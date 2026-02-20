Obří 75" televizi LG koupíte za rekordní cenu! Má AI funkce a dostanete k ní Netflix zdarma Hlavní stránka Zprávičky 75" LG 75QNED82A6B je velká 4K QNED televize s procesorem alpha 7 AI Gen8 a systémem webOS S kódem ALZADNY20 stojí 19 992 Kč místo 31 490 Kč (sleva 11 498 Kč) V balení navíc získáte 3× dárkový poukaz Netflix v hodnotě 1 000 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Velké televize s úhlopříčkou 75 palců obvykle startují výrazně výš. LG 75QNED82A6B ale aktuálně pořídíte za 19 992 Kč se slevovým kódem ALZADNY20, což je výrazný pokles oproti původní ceně 33 990 Kč při uvedení na trh. Pokud si chcete ověřit aktuální dostupnost nebo cenu (u podobných akcí se to rychle mění), najdete vše přímo v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte opravdu velkou 4K televizi do obýváku a chcete chytrý systém s AI funkcemi.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete 120 Hz pro kompetitivní hraní nebo dokonalou černou jako u OLED.💡 Za 19 992 Kč jde o jednu z nejdostupnějších 75″ 4K televizí s QNED panelem a plnohodnotným smart systémem. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle televize zajímavá Tenhle model od LG cílí na ty, kteří chtějí opravdu velkou obrazovku za rozumnou cenu. S úhlopříčkou 191 cm získáte plochu, která promění obývák v domácí kino – ať už sledujete filmy, sportovní přenosy nebo hrajete hry. QNED technologie s funkcí Dynamic QNED Color Pro zajišťuje široký barevný gamut s certifikací 100% barevného objemu podle DCI-P3, takže barvy působí živě a přirozeně. Obraz a zpracování díky AI procesoru Rozlišení 3840 × 2160 pixelů (4K Ultra HD) na 75″ úhlopříčce znamená ostrý obraz i z kratší vzdálenosti. O zpracování se stará procesor alpha 7 AI Gen8, který v reálném čase optimalizuje obraz i zvuk. Prakticky to znamená, že i obsah v nižším rozlišení projde 4K Super Upscalingem a vypadá lépe, než byste čekali. Televize podporuje HDR10 a HLG, takže kompatibilní obsah zobrazí s vyšším kontrastem a širším dynamickým rozsahem. U modelu této velikosti (75″ a výše) je navíc k dispozici Advanced Local Dimming, které přesněji řídí podsvícení a zlepšuje kontrast. Není to sice OLED s dokonalou černou, ale pro běžné sledování v obýváku je výsledek více než uspokojivý. KOUPIT TELEVIZI V AKCI Chytrý systém s AI funkcemi LG vsadilo na webOS s garancí 4 velkých aktualizací během 5 let, což je u televizí v této cenové kategorii nadstandard. Systém je svižný a přehledný. Součástí balení je ovladač Magic Remote, který funguje jako „air mouse“ – stačí na obrazovku ukázat a kliknout. K dispozici jsou i AI funkce: hlasové vyhledávání, AI Chatbot pro řešení problémů přímo na TV, nebo AI Picture Wizard, který si zapamatuje vaše preference obrazu. Nechybí podpora Apple AirPlay 2, Chromecast ani LG Channels se stovkami bezplatných kanálů. Televizi lze také propojit s chytrou domácností přes Home Hub a ovládat kompatibilní zařízení přímo z obrazovky. Praktická stránka: porty, zvuk, montáž Na zadní straně najdete 3× HDMI a 1× USB, což pro běžné použití stačí. Pro náročnější hráče je důležité, že televize podporuje ALLM (automatický režim nízké latence), VRR a eARC pro propojení se soundbarem. Panel má nativní obnovovací frekvenci 60 Hz – pro filmy a běžné hraní v pohodě, pro kompetitivní FPS hry na 120 FPS už ne. Integrované 20W reproduktory s virtuálním prostorovým zvukem 9.1.2 zvládnou běžné sledování, ale pokud plánujete filmové maratony, vyplatí se přidat soundbar. LG má vlastní řadu soundbarů s funkcí WOW Orchestra, která je synchronizuje s reproduktory TV. Televize váží 31,4 kg (bez stojanu), takže při montáži na zeď počítejte s odpovídající nosností držáku. Standard VESA je 300 × 200 mm. Co říkají uživatelé Na Alze má televize hodnocení 5,0 z 5 (3 hodnocení) a 100 % zákazníků ji doporučuje. Globálně na stránkách LG sbírá model QNED82 hodnocení 4,6 z 5 (183 recenzí). Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu obrazu za danou cenu, živé barvy a snadné ovládání přes Magic Remote. Opakovaně se objevuje spokojenost s velikostí obrazovky a tím, jak televize funguje „rovnou z krabice“ bez složitého nastavování. PODÍVAT SE NA RECENZE Kritické hlasy se objevují především u detailů: některým chybí vyšší obnovovací frekvence pro hry, jiní by ocenili lepší integrovaný zvuk pro větší místnosti. Občas se řeší i to, že QNED nedosahuje kontrastu OLED – což je pravda, ale OLED v 75″ stojí násobně víc. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale velkou televizi ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné televize a příslušenství. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud chcete 75″ 4K televizi s moderním smart systémem, AI funkcemi a solidním obrazem, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 19 992 Kč dostanete obří obrazovku, která se hodí do obýváku, ložnice i herny. Navíc v balení získáte Netflix poukazy v hodnotě 1 000 Kč. Naopak pokud potřebujete 120 Hz pro kompetitivní hraní nebo dokonalou černou bez kompromisů, budete muset sáhnout po OLED – ale připravte se na výrazně vyšší cenovku. Hledáte jinou televizi ve slevě? Nedávno jsme psali o těchto akcích 👇 Tato 65″ QLED televize Samsung zlevnila o tisíce. Láká na PANTONE certifikaci a 7letou podporu Špičková OLED televize LG výrazně zlevnila. Umí až 165 Hz a pyšní se 60W reproduktory s Dolby Atmos Prémiová 85″ televize TCL C8K s Bang & Olufsen zvukem zlevnila o skoro 50 tisíc! Má 144 Hz a neuvěřitelný jas VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY20 Jakou velikost televize máte v obýváku vy? Sáhli byste po 75 palcích? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko LG Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024