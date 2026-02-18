Prémiová 85" televize TCL C8K s Bang & Olufsen zvukem zlevnila o skoro 50 tisíc! Má 144 Hz a neuvěřitelný jas Hlavní stránka Zprávičky TCL 85C8K je 85" QD-Mini LED televize s 2 880 stmívacími zónami a nativními 144 Hz S kódem ALZADNY15 stojí 51 210 Kč místo původních 99 990 Kč – sleva téměř 49 tisíc Zvuk obstarávají 90W reproduktory laděné Bang & Olufsen s vestavěným subwooferem Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Když TCL loni v květnu uvedlo na trh svou řadu C8K, cena 85″ verze činila 99 990 Kč. Postupem času klesla na 64 990 Kč a nyní ji s kódem ALZADNY15 pořídíte za 51 210 Kč – tedy za zhruba polovinu původní částky. Oproti levnějšímu modelu C7K, o kterém jsme psali nedávno, je C8K výrazný krok nahoru v kvalitě obrazu i zvuku. A právě kombinace 2 880 stmívacích zón, 90W ozvučení od Bang & Olufsen a nativních 144 Hz dělá z této televize jednu z nejzajímavějších nabídek v kategorii velkých Mini LED modelů. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte velkou prémiovou obrazovku s Mini LED podsvícením, vysokým jasem a zvukem, u kterého nemusíte hned kupovat soundbar.⚠️ Zvažte, pokud máte menší obývák (doporučená sledovací vzdálenost je 3–4 metry) 💡 Za 51 210 Kč dostanete 85″ televizi s parametry, za které byste u konkurence zaplatili výrazně víc – a navíc s dárky v hodnotě přes 5 tisíc Kč. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je C8K zajímavější než levnější TCL modely TCL má v nabídce víc velkých televizí – řada C8K se ale od levnějších modelů odlišuje v několika klíčových bodech. Zatímco například 75″ TCL T69C má nativních jen 60 Hz a základní podsvícení, C8K nabízí nativní 144Hz panel, 2 880 stmívacích zón a technologii All-domain Halo Control, která potlačuje halo efekt kolem světlých objektů na tmavém pozadí. To je hlavní slabina levnějších Mini LED televizí – a C8K ji adresuje přímo. Panel CrystGlow WHVA navíc nabízí nativní kontrastní poměr 7 000:1, což je na LCD technologii velmi solidní hodnota. Antireflexní vrstva pomáhá s odlesky, i když jeden z recenzentů na Alze upozorňuje, že krycí vrstva je z plastu – ne ze skla. To je kompromis, který TCL zřejmě zvolilo kvůli nižší hmotnosti. Obraz: 4K HDR Premium s podporou všeho Rozlišení 4K Ultra HD (3840 × 2160) doplňuje podpora prakticky všech HDR formátů – HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision a Dolby Vision IQ. K tomu certifikace IMAX Enhanced a režim Filmmaker Mode pro puristy, kteří chtějí obraz přesně tak, jak ho zamýšlel režisér. Technologie Quantum Dot zajišťuje široký barevný gamut s více než miliardou odstínů. Procesor AiPQ Pro se stará o upscaling obsahu v nižším rozlišení, redukci šumu, optimalizaci barev a kontrastu. Označení 4K HDR Premium 5000 naznačuje špičkový jas – televize by měla dosáhnout hodnot výrazně převyšujících běžné Mini LED modely, což oceníte zejména v prosklených obývácích s přímým denním světlem. KOUPIT TCL 85C8K V AKCI Herní výbava: nativních 144 Hz a Game Master Pro hráče je C8K velmi dobře vybavená. Nativní 144Hz obnovovací frekvence ve 4K rozlišení, podpora HDMI 2.1 s VRR a ALLM, FreeSync Premium Pro a herní režim Game Master s vylepšenou herní lištou. TCL navíc přidává funkci 288Hz Game Accelerator, která pomocí technologie DLG (Dual Line Gate) zdvojnásobuje obnovovací frekvenci – to ale funguje pouze ve Full HD rozlišení, ne ve 4K. Čtyři porty HDMI 2.1 znamenají, že připojíte konzoli, PC, soundbar i set-top box současně. Zvuk: 90 W od Bang & Olufsen A tady je C8K výrazně nad průměrem. Reproduktory s celkovým výkonem 90 W laděné společností Bang & Olufsen s vestavěným subwooferem, podporou Dolby Atmos a DTS:X. To je 50 W víc než u levnějšího modelu C7K (který měl 60 W a B&O ladění). U většiny televizí v tomto přehledu doporučujeme dokoupit soundbar – u C8K to nemusí být nutné. Funkce Multisound navíc umožňuje současné přehrávání zvuku z reproduktorů televize i z bezdrátových sluchátek s individuálním nastavením hlasitosti. Google TV a praktická stránka Systém Google TV nabízí přístup ke všem důležitým streamovacím službám – Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, české Oneplay i SledováníTV. Hlasové ovládání přes Google Assistant, sdílení obsahu přes Chromecast a Apple AirPlay 2, podpora HbbTV 2.0.3 pro interaktivní funkce digitálního vysílání. Stojan je výškově nastavitelný, VESA 600×500 pro montáž na zeď. Design je bezrámečkový s kovovým provedením. PODÍVAT SE NA SLEVU Kdy to smysl nedává Pokud máte menší obývák, kde sedíte blíže než 3 metry od obrazovky, 85″ je zbytečně velká. V takovém případě má větší smysl sáhnout po menší úhlopříčce s lepším panelem – za podobnou cenu seženete 77″ OLED od LG. A pokud vám záleží primárně na dokonalé černé a nekonečném kontrastu (třeba pro sledování filmů ve ztemněné místnosti), Mini LED stále nedosahuje úrovně OLED – ani s 2 880 zónami. TCL C8K je naopak výborná volba do světlých místností, kde OLED ztrácí kvůli nižšímu SDR jasu. Verdikt: pro koho se to vyplatí TCL 85C8K za 51 210 Kč je televize pro ty, kteří chtějí skutečně velkou obrazovku s prémiovou výbavou, ale nechtějí platit za OLED nebo za ještě dražší Mini LED modely od Samsungu či LG. Za cenu, která je téměř poloviční oproti uvedení, dostanete 2 880 stmívacích zón, nativní 144 Hz, čtyři HDMI 2.1, zvuk 90 W od B&O a k tomu dárky v hodnotě přes 5 tisíc Kč (6 měsíců SledováníTV a prodloužená záruka). Kompromisy jsou jasné – plastová krycí vrstva a občasné problémy s upscalingem podle první zpětné vazby. Pro běžné sledování filmů, sportu a hraní her je to ale za tuto cenu těžko překonatelná nabídka. Pokud vás zajímají i další aktuální slevy na televize, podívejte se na probíhající Alza Dny nebo na náš nedávný přehled nejlepších televizí ve slevě. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY15 Dali byste přednost 85″ Mini LED za tuto cenu, nebo byste raději sáhli po menším OLED? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza miniLED slevy TCL Televize Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. 