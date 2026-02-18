Tato 65" QLED televize Samsung zlevnila o tisíce. Láká na PANTONE certifikaci a 7letou podporu Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE65Q8F s 65" QLED displejem a AI funkcemi nyní stojí jen 16 792 Kč místo původních 29 990 Kč Televize nabízí 4K rozlišení s technologií Quantum Dot, procesor Q4 AI a 7 let softwarových aktualizací Model cílí na běžné diváky a milovníky streamovacích služeb, hráči však narazí na limit 60Hz obnovovací frekvence Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Kdo zvažuje pořízení velkého televizoru do obývacího pokoje a nechce utrácet desítky tisíc za prémiové modely, měl by zpozornět. Samsung totiž výrazně srazil cenu svého loňského modelu QE65Q8F, který se nyní na Alze prodává za 16 792 Kč. Při uvedení na trh v dubnu loňského roku přitom stál 29 990 Kč, takže úspora činí přes 13 tisíc korun. Quantum Dot pro věrné barvy Srdcem televize je 65palcový QLED panel s rozlišením 4K (3840 × 2160 pixelů). Technologie Quantum Dot zajišťuje 100% objem barev podle standardu DCI-P3, což v praxi znamená živé a sytě barevné scény i při různých úrovních jasu. Panel disponuje certifikací PANTONE pro přesné vyjádření 2 140 barev a 110 odstínů pleti. CHCI TELEVIZI V AKCI O vylepšení obrazu se stará procesor Q4 AI, který analyzuje scény a upravuje barevné podání v reálném čase. Funkce 4K Upscaling pak dokáže vylepšit obsah v nižším rozlišení tak, aby se přiblížil kvalitě 4K. Televize podporuje HDR10+ a disponuje lokálním stmíváním pro lepší kontrast mezi světlými a tmavými částmi obrazu. Chytrá domácnost z jednoho místa Samsung QE65Q8F běží na operačním systému Tizen s nadstavbou One UI, který nabízí přístup ke streamovacím službám jako Netflix, Disney+ nebo Oneplay. Výrobce slibuje 7 let softwarových aktualizací, což je v kategorii televizorů nadstandardní podpora. Integrovaný SmartThings Hub umožňuje ovládat kompatibilní chytrá zařízení přímo z televize. Podporovány jsou protokoly Matter a HCA, takže lze propojit osvětlení, termostaty nebo bezpečnostní kamery různých výrobců. Hlasový asistent Bixby zvládá i několik příkazů najednou a reaguje na kontext. Dálkový ovladač SolarCell se nabíjí světlem díky solárnímu panelu na zadní straně, takže odpadá výměna baterií. Televizi lze ovládat také prostřednictvím aplikace SmartThings v telefonu nebo pomocí gest na hodinkách Galaxy Watch. Konektivita a zvuk Na zadní straně najdeme 3× HDMI, 2× USB, LAN a Bluetooth. Integrovaný tuner DVB-T2/S2/C zajistí příjem pozemního i satelitního vysílání. Reproduktory s výkonem 20 W podporují Dolby Digital Plus, pro náročnější posluchače však bude vhodnější připojit externí soundbar. PROHLÉDNOUT SLEVU NA ALZE Funkce Q-Symphony umožňuje synchronizovat zvuk z televize a kompatibilního soundbaru Samsung, kdy oba systémy hrají současně pro prostorovější zážitek. Adaptivní zvuk automaticky upravuje hlasitost podle typu obsahu a hluku v místnosti. Pro koho je a pro koho není Samsung QE65Q8F představuje rozumnou volbu pro běžné diváky, kteří chtějí kvalitní obraz na sledování filmů a seriálů ze streamovacích služeb. Ocení ji také zájemci o chytrou domácnost díky integrovanému SmartThings Hub. Sedmiletá softwarová podpora pak zajistí, že televize nezestárne po stránce funkcí. Naopak náročnější hráči by měli hledat jinde. Obnovovací frekvence panelu činí pouze 50/60 Hz, což je pro hraní na konzolích PlayStation 5 nebo Xbox Series X nedostatečné – ty vyžadují 120 Hz pro plynulý obraz. Chybí také HDMI 2.1 porty. Kdo hledá absolutně nejlepší kontrast a dokonalou černou, měl by zvážit OLED nebo Mini LED modely, které však stojí výrazně více. Zaujala vás sleva na Samsung QE65Q8F? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce QLED Samsung Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025