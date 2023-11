Levný skládací Samsung může být hit. Kolik bude stát?

Skládací telefony nepatří k nejlevnějším, příští rok se to ale může změnit

Přístroje s touto konstrukcí zamíří mezi do střední třídy

Levný skládací Samsung má velikou šanci uspět

Skládací telefony se neustále posouvají kupředu a to především v oblasti konstrukce, každá další generace je lepší než ta předchozí. Ale pořád jsou docela drahé… Už příští rok by se měl ale objevit levný skládací Samsung, přičemž výrobce se údajně rozhodl cenu stlačit dolů zásadní způsobem. Kolik nakonec bude stát?

Samsung has set the price target for the mid-range foldable at $400 to $500. This is a very aggressive goal. https://t.co/7tEZONw0Jw — Revegnus (@Tech_Reve) November 10, 2023

Cena by se měla pohybovat v rozmezí 400 – 500 dolarů, po připočítání DPH to ale u nás bude o něco více. Pořád by ale cena měla být nižší ve srovnání se současnou nabídkou. A bude zajímavé sledovat, jak na tento směr budou reagovat další výrobci. Skládací telefony od Motoroly jsou výborné (a koncept telefonu na zápěstí je přímo úžasný), Huawei se snaží vrátit na globální trh a se skládacími telefony má bohaté zkušenosti. Větší využití součástek z Číny by mu mohlo umožnit stlačit cenu dolů ještě výraznějším způsobem.

Otázkou zůstává, jak moc velké kompromisy ve výbavě by levný skládací Samsung nabídl. V oblasti konstrukce se toho moc ušetřit nedá, bez kvalitního procesoru se dnes neobjedete ani ve střední třídě. Pokud uvážíme nejrůznější akce (ve kterých se telefony Samsung často dají pořídit), pak by se cena levného skládacího telefonu od Samsungu nemusela výrazně lišit od nejnovějšího Samsungu Galaxy S24, který ale bude mít perfektní specifikace. A je otázkou, jestli by lidé upřednostnili atraktivní design před výbavou.

Kolik peněz jste ochotni investovat do skládacího telefonu?

Zdroj: gsmarena, X