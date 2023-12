Další levná Motorola na obzoru! Bude to trhák jako G54?

Telefony Motorola dlouhodobě nabízí skvělý poměr cena versus výkon

Moto G54 se pravidelně objevuje mezi nejlepšími telefony do pěti tisíc korun

Novinka se objevila v testu Geekbench, bude patřit k nejlevnějším telefonům

Motorola se v posledním roce hodně snaží, její portfolio pokrývá většinu kategorií mobilních telefonů a téměř ve všech případech jsou to telefony, které si zaslouží pozornost zákazníků. Prim v posledních měsících hraje právě G54, ten ve své kategorii kraluje.

Zapomenout ale nesmíme ani na skládací telefony, véčka vypadají pěkně a dokazuje to nejnovější barevná varianta Peach Fuzz, kterou jsme vám ukázali před několika dny. Už brzy by se mohl objevit další levný telefon, na co se můžeme těšit?

V testu Geekbench dosáhl zatím nepředstavený přístroj na 911 respektive 2037 bodů. Telefon spoléhal na 8 GB operační paměti a samozřejmě už běžela na operačním systému Android 14. Dosažené skóre je o malinko menší než u současného krále střední třídy. Kombinace jader a frekvencí naznačuje, že by měl být telefon poháněn procesorem Qualcomm Snapdragon 695, což je dnes u levnějších telefonů celkem běžná a logická volba.

Otázkou zůstává jeho budoucí cena, právě současný model G54 klidně může být největším protivníkem, je zkrátka až příliš dobrý. Ale kombinace atraktivního designu, vyvážené nabídky funkcí, slušného fotoaparátu a nízké ceny bude mít šanci na úspěch vždycky. Už v roce 2023 se levné telefony posunuly výrazným způsobem kupředu a dá se předpokládat, že uspět v roce 2024 bude opět těžší a složitější. Ani ostatní výrobce nespí na vavřínech a budou představovat své telefony pro blízkou budoucnost.

Zdroj: gizmochina