Lenovo a Motorola chtějí být světovou trojkou. Hodně štěstí!

Svět mobilních telefonů má po mnoha letech nového vládce, žezlo v roce 2023 převzal Apple

Další místa na stupních vítězů obsazují stále stejné firmy, jedná se o Samsung a Xiaomi

Bronzový stupínek láká řadu společností, posledním zájemcem je Lenovo s Motorolou

Telefony Motorola od společnosti Lenovo jsou v České republice docela oblíbené, nabízí hodně solidní poměr cena versus výkon a především Motorola G54 Power Edition se stala etalonem mezi mobilními telefony do pěti tisíc korun. Motorola má navíc povedené skládací telefony.

Výrobce ale má mnohem větší cíle, o kterých krátce pohovořil Matthew Zielinski, jeden z ředitelů mateřské společnosti Lenovo. Během tří let by se rádi dostali na pozici třetího největšího výrobce mobilních telefonů na světě. Přejeme hodně štěstí, ale cesta na třetí pozici bude velmi dlouhá.

Dosažení třetí pozice v tuto chvíli považuji za téměř nereálný úkol, ostatně problémem bude už dostat se do první pětky. Rok 2023 ovládl Apple, kousek za ním je Samsung, Xiaomi už má větší ztrátu. Silnou trojici následuje společnost Oppo, která společně se sesterskou společností Vivo není v nejlepší kondici, ale pořád prodávají spoustu telefonů. Nahoru se navíc rychle dostala společnost Transsion, jejíž telefony se prodávají pod jmény Tecno a Infinix. V posledním čtvrtletí loňského roku už to byl dokonce čtvrtý nejúspěšnější výrobce…

Zapomenout nesmíme ani na Honor, který v loňském roce solidně rostl a letos by úspěch chtěl minimálně zopakovat. Zájemců o třetí, čtvrtou respektive pátou pozici je spousta a jsem zvědav, jestli se Motorola dokáže alespoň krátkodobě dostat do první pětky. Současné prodeje by výrobce musel minimálně zdvojnásobit a to za předpokladu, že další výrobci budou v nejlepším případě stagnovat.

Pokud se podívám na první letošní novinky, bude cesta ke splnění ambiciózního plánu velmi dlouhá. Samozřejmě předpokládám, že Lenovo a Motorola jsou si vědomi, že právě v segmentu levnějších mobilních telefonů mají největší šance na úspěch, ani tam to ale není úplně zadarmo. Motorola G24 si mě úplně nezískala, Motorola G34 5G je na tom podobně. Výrobce ale sází na obří trh v Indii, kde dosud nemá prakticky žádný podíl, hlad po mobilních telefonech je ale na tamějším trhu obrovský a prim hrají nejlevnější telefony.

Dosáhne Motorola do tří let na pomyslný bronz?

