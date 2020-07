Nadcházející Lenovo Legion bude mít nejvýkonnější reproduktory ze všech telefonů. Alespoň to tvrdí generální ředitel společnosti – Chen Jin. Ten vyzval jak Xiaomi Mi 10 Pro, tak i Black Shark 3 Pro s tím, že bude mít jejich telefon lepší vyladění a symetričtější uspořádání reproduktorů.

Lenovo Legion bude disponovat celkem dvěma reproduktory. Budou směřovány směrem před uživatele, oba mají velké 1,4 cm3 membrány a jejich konstrukce bude celokovová. Video níže ukazuje, jaký budou mít reproduktory výkon, ovšem jedná se samozřejmě o oficiální video společnosti, takže na nezávislé testy si ještě počkáme. Zde nás hodně zajímá, jak je ohodnotí DxOMark, který začal před časem testovat kromě fotoaparátů právě také kvalitu zvuku u mobilních telefonů.

Oba dva reproduktory budou schopny produkovat prostorový zvuk, což může být klíčové zejména při hraní her. Mnohem snadněji totiž poznáte, kde je váš soupeř. Mělo by jít o podobný zážitek, jako když hrajete se sluchátky, ovšem ty budou samozřejmě vždycky lepší. Nevíme jak vy, ale my jsme na herní telefon od Lenova rozhodně velice zvědaví.

Jste zvědaví na reproduktory Lenovo Legion?

