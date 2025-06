Digitální fotoaparát Lenovo C55 je fajn kompaktní parťák na léto pro mladé! Co je na něm ale zvláštního?

Pokud jste si mysleli, že digitální fotoaparáty jsou přežitek, Lenovo se vám se svojí novinkou bude snažit dokázat opak. Nově uvedený model Lenovo C55 právě dorazil na čínský trh s cenovkou, která vám rozhodně neudělá příliš velkou díru do rozpočtu. Za méně než dva tisíce korun nabídne stylový digitální foťáček na léto; jenže kolem jeho marketingové kampaně panují jisté nesrovnalosti. Dnes si tedy Lenovo C55 představíme, a zároveň se podíváme na to, do jaké míry je vhodné jeho představeným specifikacím věřit, a kdo by z fotoaparátu mohl mít skutečný užitek.

Srdcem fotoaparátu Lenovo C55 má být údajně kvalitní 64megapixelový Sony CMOS snímač o velikosti 1/3 palce. Ten slibuje ostré fotografie plné detailů a přirozených barev ideálně za dobrých světelných podmínek. To má ale jeden háček, který souvisí s vestavěným obrazovým procesorem, díky kterému fotoaparát softwarově zpracovává snímky do lepší podoby; ještě se k němu dostaneme.

Lenovo také slibuje 18násobný digitální zoom, který vám umožní vyfotit vzdálené objekty bez nutnosti měnit objektiv. Kvalita ale pochopitelně nebude konkurovat větším snímačům nebo třeba optickému zoomu.

Kontroverze ohledně Sony snímače: Jak to skutečně je?

Ačkoliv Lenovo v představení mluví o „64megapixelovém profesionálním Sony senzoru“, nezveřejnilo se žádné přesné označení čipu – a známé databáze od Sony žádný 64Mpx snímač tak malé velikosti (1/3″) neuvádějí. Co z toho tedy plyne?

Pravděpodobně jde ve skutečnosti o starší a levnější senzor, například 16Mpx Sony IMX481, který je v levných kamerách běžný. V závislosti na zmíněném obrazovém procesoru je pak na místě vyzdvihnout skutečnost, že se v takovýchto fotoaparátech často megapixely uměle navyšují softwarově (tzv. upscaling). Výsledek má tedy více pixelů, ale ne více detailů.

Lenovo C55 nabídne 4K a má svůj vlastní způsob, jak si poradit s tmou

Lenovo C55 nabízí možnost natáčení videí ve vysoké kvalitě až ve 4K rozlišení. Při zachycování videí by měla pomoci také elektronická stabilizace obrazu (EIS), která snižuje drobný třes rukou během natáčení.

O ovládání se pak postará otočný volič, přes který lze rychle přepínat mezi režimy focení a natáčení, jmenovitě pak časosběrem, zpomaleným videem nebo třeba sériovým snímáním. Pro lepší orientaci pak poslouží sice malý, ale v rámci možností přehledný 2,8 palcový LCD displej.

Lenovo C55 se nebojí ani zhoršených světelných podmínek, ale noční vizi od něj rozhodně nečekejte. Celé „kouzlo“ spočívá ve dvojitém kruhovém LED osvětlení, které poskytuje rovnoměrné měkké světlo, což se může hodit zejména pro noční portréty nebo detailnější záběry v tmavším prostředí.

Zatím ale nejsou dostupné technické informace o tom, jak silně bude tento LED kruh svítit, a tak by bylo nejmoudřejší počkat si na praktické výsledky. Do té doby spíše nemá smysl takto pojatý „noční režim“ blíže posuzovat.

Dostupnost v kontextu ceny a rozměrů

Fotoaparát váží pouhých 190 gramů a měří 112 × 71,5 × 34,5 mm, takže ho alespoň snadno vezmete všude s sebou. Baterie s kapacitou 1300 mAh vydrží na jedno nabití až dvě hodiny fotografování nebo 80 minut nepřetržitého natáčení videa. Výdrž baterie je v tomto ohledu průměrná, ale vzhledem ke kompaktnosti pochopitelná.

Nechybí ani slot na TF (MicroSD) kartu s podporou až 128 GB, USB-C nabíjení a součástí vybavení je i standardní příslušenství jako poutko na zápěstí či pouzdro na přenášení.

Co se týká dostupnosti v rámci ceny, je napřed důležité spolknout hořký fakt, že Lenovo C55 je v tuto chvíli dostupné jen na čínském trhu. Tam je každopádně dostupný ve dvou variantách; 64GB varianta za v přepočtu 1 508 Kč a 128GB varianta za zhruba 1 690 Kč, což je za tak kompaktní a nenáročné zařízení celkem rozumná cena.

Jenže proč v dnešní době pořizovat takový digitální fotoaparát?

To je rozhodně otázka, kterou si mnoho z nás položilo, když se s představením fotoaparátu poprvé setkalo. Nicméně z pohledu někoho, kdo teprve před necelými dvěma roky opustil vysokou školu plnou uměleckých oborů, vám dokážu slíbit jedno: styl je pro mladé v dnešní době vše, a možná víc znamená v tomto případě i výstřednost.

A mladí jsou přesně ti, na koho Lenovo C55 míří; jsou ovlivnitelnější, dbají na estetiku svého vystupování a pokud jim digitální foťáčky na sešlostech dělají radost a navozují pocit nostalgie, nebudou se ptát, zda to má vlastně reálný smysl (vůbec nic ve zlém).

Rozhodně se tedy nejedná o hračku pro pokročilé uživatele, kteří například vyžadují RAW formát, plnou kontrolu nad snímky a špičkovou kvalitu za všech podmínek. Lenovo C55 velmi jasně míří především na děti nebo obecně mladší uživatele, kteří třeba hledají lehký a levný foťák na dovolené, párty či letní festivaly.

Co na to říkáte vy? Hodil by se vám tento fotoaparát letos v létě?

