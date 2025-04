Nejlepší cestovní notebook pod 19 tisíc? Tohle Lenovo má OLED a vydrží celý den bez zásuvky

Narazil jsem na zajímavou nabídku, která by mohla zaujmout každého, kdo koketuje s myšlenkou pořízení notebooku s ARM procesorem, ale odrazují ho vysoké ceny. Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14Q8X9 s čipem Snapdragon X Plus se na Alze aktuálně prodává s kódem ALZADNY20 za pouhých 18 989 Kč. To je výrazný propad oproti původní ceně, která se pohybovala kolem 25 tisíc. Zvlášť když si uvědomíme, že jde o konvertibilní notebook s OLED displejem, stylusem v balení a velmi solidním zpracováním.

Jedná se o jeden z mála případů, kdy se solidně vybavený ARM notebook s Windows dostává pod psychologickou hranici 20 tisíc korun. Nejde přitom o žádný ořezaný základní model – naopak, výbava je překvapivě bohatá. Pojďme se na ni podívat detailně a zjistit, jestli právě teď nastal ten správný čas přesedlat na ARM architekturu.

Solidní výkon pro každodenní práci

V útrobách tohoto Lenova tepe osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-42-100) s taktem až 3,4 GHz. Nejde o absolutní špičku – ta aktuálně patří čipům Snapdragon X Elite – ale pořád je to výrazný posun oproti předchozím generacím ARM procesorů pro Windows. Procesor doplňuje grafický čip Adreno X1-45, 16 GB paměti LPDDR5x a SSD s kapacitou 1 TB.

Z pohledu zahraničních recenzí je Snapdragon X Plus při nativních ARM aplikacích výkonnější než některé procesory Intel Core Ultra 7, ale při emulaci klasického x86 softwaru ztrácí zhruba 20-25 % výkonu.

Cena: 18 989 Kč

Displej je další silnou stránkou tohoto modelu. Jde o 14″ dotykový OLED panel s rozlišením 1920 × 1200 bodů (poměr 16:10) a pokrytím 99,8 % prostoru sRGB. V této cenové kategorii jde rozhodně o nadstandard, zvlášť když uvážíme, že většina konkurenčních modelů v podobné cenové relaci nabízí pouze standardní IPS LCD. Maximální jas 360 nitů sice není nic světoborného, ale pro vnitřní použití zcela postačuje.

K displeji dostanete v balení aktivní stylus Lenovo, který se běžně prodává samostatně za více než tisíc korun. Pro umělecky založené duše nebo studenty, kteří rádi dělají poznámky rukou, jde o příjemný bonus.

ARM na Windows – dává to už konečně smysl?

Velkou otázkou u každého Windows notebooku s ARM procesorem je, zda výhody převáží nad omezeními. Dosud byly hlavními překážkami vysoká cena a problematická kompatibilita aplikací. S cenou pod 19 tisíc korun je první překážka výrazně nižší, ale co ta druhá?

Situace se s každou aktualizací Windows 11 zlepšuje. Drtivá většina běžně používaných programů už funguje bez problémů buď v nativní ARM verzi, nebo prostřednictvím emulace. Microsoft Office, webové prohlížeče, multimediální přehrávače i řada kreativních aplikací pracuje spolehlivě. Problémy nastávají u specializovaných programů, některých her a nástrojů pro vývoj softwaru.

Co tedy získáte, pokud jste ochotni přijmout tato omezení? Především nadprůměrnou výdrž baterie. Podle zahraničních testů dosahuje tento model při prohlížení webu přes Wi-Fi více než 16 hodin provozu, což je zhruba o 6-7 hodin více než u srovnatelných x86 notebooků. V praxi to znamená, že můžete celý pracovní den používat notebook bez nabíječky a ještě vám zbude rezerva na večerní Netflix.

Druhým výrazným benefitem je tišší a chladnější provoz. I při náročnějších úkolech povrchové teploty nepřesahují 35 °C a ventilátor zůstává buď zcela tichý, nebo jen decentně šeptá. V porovnání s běžnými notebooky, které při zátěži často připomínají startující letadlo a pálí jako rozpálená plotna, je to velmi příjemná změna.

Konektivita a konstrukce bez velkých kompromisů

Z dalších parametrů stojí za zmínku slušná výbava portů – 1× USB-C (10 Gbps) s Power Delivery a DisplayPort 1.4, 2× klasické USB-A (5 Gbps), HDMI výstup, čtečka microSD karet a 3,5mm audio jack. Chybí Thunderbolt, ale to je u ARM notebooků běžné. Příjemným bonusem je Wi-Fi 7, které zajistí budoucí kompatibilitu s nejnovějšími routery.

Konstrukce kombinuje hliníkové víko a plastovou základnu, což je běžná praxe v této cenové kategorii. S hmotností 1,49 kg nejde o ultralehký stroj, ale pro 14″ konvertibilní notebook to není nijak přehnaná hodnota. 360° pant prý působí solidně a dovoluje používat zařízení v různých režimech – od klasického notebooku přes stan až po tablet.

Ne všechno je však růžové – podle recenzí patří vestavěné reproduktory k podprůměrným s nedostatečnými basy a nižší maximální hlasitostí. Klávesnice a touchpad jsou funkční, ale pro náročnější psaní nejsou ideální – odezva kláves je měkčí a touchpad má spíše houbovitou odezvu.

Pro koho se ARM notebook vyplatí a pro koho ne?

Z vlastní zkušenosti i z recenzí zahraničních kolegů je zřejmé, že ARM notebooky s Windows nejsou pro každého. Pojďme si shrnout, pro které typy uživatelů může být Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 s ARM procesorem zajímavou volbou:

Studenti a akademici – dlouhá výdrž baterie a tichý provoz jsou ideální pro přednáškové sály a knihovny. S aktivním stylusem se navíc skvěle hodí pro poznámky a anotace PDF dokumentů.

Digitální nomádi – pokud trávíte hodně času prací na cestách bez přístupu k zásuvce

Uživatelé hledající alternativu k MacBooku – pokud toužíte po výdrži a efektivitě MacBooku, ale jste svázáni s Windows ekosystémem.

Konzumenti obsahu – pro sledování filmů, prohlížení webu a lehčí kancelářské úkoly nabízí tento notebook víc než dostatečný výkon a k tomu skvělý OLED displej.

Naopak, pořád existují skupiny uživatelů, pro které ARM notebook není ideální volbou:

Hráči – grafický čip Adreno X1-45 sice zvládne starší nebo méně náročné tituly, ale na moderní AAA hry zapomeňte. Podle testů v Cyberpunku 2077 se fps počítají na jednotky i při nejnižších detailech.

Profesionální střihači videa a 3D grafici – i když Adobe Creative Cloud funguje na ARM, výkon při náročnějších úpravách nebo renderování je znatelně nižší než u srovnatelných x86 strojů.

Vývojáři – řada vývojářských nástrojů není pro ARM optimalizována a některé kompilační procesy mohou být výrazně pomalejší.

Uživatelé specifického softwaru – pokud vaše práce vyžaduje programy, které nemají ARM verzi a nejsou dobře emulované, může být použití problematické.

– pokud vaše práce vyžaduje programy, které nemají ARM verzi a nejsou dobře emulované, může být použití problematické.

Sleduju trh s notebooky už hodně dlouho a musím říct, že tohle je jeden z prvních případů, kdy ARM notebook s Windows začíná dávat běžnému uživateli skutečně smysl. Kombinace ceny pod 19 tisíc, OLED displeje, aktivního stylusu v balení a výrazně lepší výdrže baterie vytváří dostatečně atraktivní balíček, který může přesvědčit i ty, kteří dosud o ARM architektuře jen uvažovali.

Samozřejmě pořád platí, že jde o kompromis. Výkon v emulovaných aplikacích není na úrovni stejně drahých x86 notebooků a kompatibilita, ačkoliv již mnohem lepší než v minulosti, stále není stoprocentní. Ale pokud patříte mezi běžné uživatele, kteří hledají stroj na kancelářské aplikace, prohlížení webu a konzumaci multimédií s občasným využitím dotykového displeje a pera, může pro vás být tato nabídka velmi zajímavá.

Osobně vidím v cenově dostupných ARM notebocích zajímavou alternativu k levnějším MacBookům Air. Něco, co kombinuje některé výhody Apple světa (efektivita, výdrž, tichý provoz) s ekosystémem Windows a cenovkou, která je výrazně příjemnější.

